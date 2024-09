L'Inter met la pression à l'OM, les millions doivent tomber

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Arrivé à l’Olympique de Marseille pendant le mercato estival, Valentin Carboni doit encore prendre ses marques sur la Canebière. L’Argentin est attendu par ses dirigeants, qui possèdent une option d’achat non négligeable. L’Inter, de son côté, espère que celle-ci sera levée malgré une clause de rachat prioritaire dans son contrat.

Si l’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts cet été, plusieurs joueurs de renom ont rejoint la Canebière. C’est notamment le cas de Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Mason Greenwood, tout comme Geronimo Rulli qui connaissait déjà la Ligue 1 puisqu’il avait évolué à Montpellier en 2019/2020. D’autres joueurs avec moins de notoriété ont également signé. Parmi eux, Ismaël Koné, Lilian Brassier ou encore Jonathan Rowe. Autre joueur arrivé sur la pointe des pieds, Valentin Carboni. Le milieu offensif argentin est arrivé en prêt de l’Inter Milan et malgré les dix buts inscrits par l’OM en ce début de saison, le joueur de 19 ans ne s’est pas encore totalement intégré au jeu de Roberto De Zerbi, ne se montrant pas encore décisif depuis ses débuts. Carboni espère s’imposer à l’OM, ce qui arrangerait toutes les parties et notamment l’Inter Milan.

Carboni, une potentielle rentrée d’argent importante pour l’Inter

𝟯 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹'𝗔𝗹𝗯𝗶𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 🇦🇷✨



Leo Balerdi, Valentín Carboni et Gerónimo Rulli sont sélectionnés avec l’Argentine pour disputer les deux prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 💪



Felicidades 💙👏 https://t.co/t0qbpw21k2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2024

Le principal intéressé est revenu sur ce qui l’a convaincu de signer à Marseille : «La présence de Balerdi m’a certainement aidé à prendre la décision de venir ici. Il m’a dit que les gens sont très passionnés, ils vivent le football comme en Argentine. Il m’a aussi parlé du fait que l’OM est un très grand club, avec beaucoup d’histoire, et je suis donc très content d’être ici», a-t-il expliqué pour Tutto Mercato Web. Le média transalpin confirme ainsi le montant de l’opération : prêt payant d’un million d’euros avec une option d’achat non obligatoire de 36 millions d’euros, en plus d’une clause de rachat prioritaire pour les Nerazzurri.

Si l’OM signe définitivement le joueur, il s’agira du plus gros achat de l’histoire du club, et l’Inter toucherait alors le jackpot avec une rentrée financière non négligeable pour un jeune joueur qui n’a joué que six petites rencontres avec l’équipe professionnelle. Un scénario pour le moment privilégiée par le club italien, qui souhaite faire une belle vente plus que tout. Carboni, lui, a besoin de stabilité au sein d’un club qui pourra lui faire confiance sur la durée. Les dirigeants milanais espèrent le même dénouement que pour Martin Satriano, qui quittera définitivement le club l’été prochain, lui qui signera à Lens après un prêt avec option d’achat obligatoire à 5 millions d’euros.