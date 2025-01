L’arbitre de Nice-OM révélé, les Marseillais sont à bout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va vivre un gros choc à Nice ce dimanche soir, et la pression est déjà mise sur l'arbitre qui sera en charge de la rencontre.

Solides deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais réussissent pour le moment à se relever après une saison dernière catastrophique. Néanmoins, la tension est désormais palpable à chaque match, et les discours musclés de Leonardo Balerdi et Pablo Longoria à l’issue du match nul face à Toulouse (1-1) dévoilent l’énorme rancoeur de l’OM à l’encontre des arbitres. Depuis plusieurs mois désormais, et la rencontre gagnée à l’OL à 10 contre 11, les dirigeants sont persuadés d’être victimes d’un complot à leur encontre, et chaque décision arbitrale contraire fait de l’homme au sifflet une nouvelle cible.

Wattellier, l'arbitre d'OM-Lens

Mehdi Benatia l’avait affirmé après le match à Lyon, la nomination de Benoit Bastien l’avait incité à croire à une volonté des instances de nuire à l’OM. Sans surprise, les supporters marseillais lui emboitent le pas désormais à chaque fois qu’un arbitre est désigné pour une rencontre. Ainsi, Eric Wattellier officiera pour le match entre Nice et l’OM ce dimanche, dans un choc du haut de tableau qui sera bien sûr très suivi. Et visiblement, cette décision provoque déjà des remontrances. Réagissant à cette annonce, le compte pro-marseillais La Tribune OM anticipe déjà les problèmes. « Il nous a fait quoi comme dinguerie lui ? », a lancé le compte sur X, et qui a eu son lot de réponses des supporters se souvenant d’injustices contre les Marseillais. « Le match à Lens où Danso a eu droit de faire du catch tout le match », « Il avait pas vu la poussette dans le dos de Nadir alors que c’était à un mètre de lui », ont lancé les suiveurs de l’OM, même si certains ont tendance à nuancer d'une drôle de façon: « D’après mes souvenirs, quand c’est lui c’est pas autant déséquilibré que les autres et on a un très bon % de victoire avec lui ».

Des critères forcément très subjectifs pour les supporters de l’OM, même si un nouveau stade de critiques envers les arbitres est atteint quand chaque officiel est scruté pour ses matchs précédents à la moindre désignation.