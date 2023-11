L'Arabie Saoudite lâche le milliard, la Vente OM à l'abandon

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite va frapper très fort dans le monde du football avec l'organisation de la Coupe du monde 2034. Un nouvel investissement d'un milliard d'euros arrive en plus de cela, sans que l'intérêt pour le rachat d'un nouveau club européen, comme l'OM, soit évoqué.

L’argent permet-il de tout s’offrir, dans le monde du football comme ailleurs ? Pour le ballon rond, il semble clairement que ce soit le cas, car dans la foulée de la désignation de l’Arabie Saoudite comme seul pays en lice pour organiser la Coupe du monde 2034, la FIFA va signer un bail historique avec la plus grosse compagnie pétrolière du monde, qui exploite le plus gros gisement de la planète. Journaliste pour le Times, Martyn Ziegler dévoile que la société Aramco va débourser tout simplement 100 millions d’euros par an pour être un sponsor principal de la FIFA, dans un deal trouvé avec Gianni Infantino, le président de l’instance mondiale du football. Un contrat de 10 ans, soit 1 milliard d'euros au total, qui durera jusqu’en… 2034, date de la Coupe du monde dans le pays arabique.

L'Arabie Saoudite a d'autres objectifs dans le football

Une preuve, si besoin était, que l’Arabie Saoudite entend désormais énormément investir sur l’organisation d’évènements et le sponsoring. La preuve avec l’arrivée de cette même société Aramco comme sponsor de la Coupe du monde de cricket qui passionne l’Inde en ce moment, mais aussi le golf, la Formule 1 ou les sports d’hiver. Le journal anglais précise au passage que la société Aramco, qui détient quasiment tout le pétrole du pays et est bien évidement aux mains des dirigeants du Royaume, possède des fonds quasiment illimités avec 150 milliards de dollars de bénéfice l’an dernier.

Pour autant, l’idée de l’Arabie Saoudite n’est pas de trop s’éparpiller dans le football, et la concentration optimale va à l’organisation du Mondial en 2034, qui sera vue comme le point culminant de l’investissement du pays du Golfe dans le sport. Et si le PIF a encore une priorité actuellement, ce n’est pas forcément de trouver un autre club européen pour y investir, comme le nom de l’OM a été régulièrement cité en France, mais bien d’aller chercher encore plus de stars depuis l’Europe pour renforcer le niveau du championnat, et aider l’équipe nationale à progresser.

Des informations qui confirment certains échos venus d’Arabie Saoudite, et qui ne font pas intérêt d’une grosse passion pour le rachat du club marseillais. Frank McCourt n’ayant pas non plus effectué de sérieux appels du pied pour une vente concrète, un tel dossier semble en tout cas très loin d’être sur le point d’être bouclé, alors que le Royaume arrive très bien à prendre une influence grandissante dans le monde du sport sans même avoir à investir sur le territoire français.