Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite se moque du prix

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour justifier le report incessant de l'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille, certains affirment que l'Arabie Saoudite refuse de payer les 400 millions d'euros demandés par Frank McCourt.

A force de parler de centaines de millions d'euros concernant la valorisation actuelle de l'OM, on a fini par oublier qu'en 2016 Margarita Louis-Dreyfus avait accepté une offre autour de 50 millions d'euros pour céder à Frank McCourt le club acheté par son défunt mari. Depuis huit ans, le milliardaire américain a investi énormément d'argent dans le club phocéen, tout cela pour un palmarès totalement vierge. Cependant, même si rien ni personne ne confirme que le Bostonien est actuellement décidé à vendre l'Olympique de Marseille, il a plusieurs fois été évoqué un prix de 400 millions d'euros réclamé par McCourt, c'est par exemple ce que David Berger, journaliste de Canal+, avait confié cet hiver sans jamais confirmer d'où il tenait cette information. Une somme qui, selon d'autres sources, aurait fait reculer tout le monde, ce montant de 400ME semblant totalement exagéré, y compris pour les investisseurs saoudiens, Car le fameux Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite ne veut pas passer pour un pigeon. Une version qu'un vrai spécialiste de sport et de géo-politique dément entièrement.

400ME, c'est peanuts pour l'Arabie Saoudite

Vente OM : Le Prince d'Arabie Saoudite laisse tomber https://t.co/bIlAtWnnuj — Foot01.com (@Foot01_com) April 14, 2024

Lui-même supporter de l'OM et proche du regretté Pape Diouf, Pascal Boniface rappelle que 400 millions d'euros pour le PSG, c'est un simple pourboire et que si la famille royale était en position de racheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, l'opération se ferait d'un claquement de doigt. « A l’échelle d’un Etat comme l’Arabie Saoudite, ces investissements ne représentent pas tant que ça. Dans la société mondialisée actuelle, quel meilleur moyen d’exister sur la carte du monde que de racheter un club de foot ? Ça fait partie de leur politique de développement pour un futur sans pétrole », confie dans Football Magazine l'éminent spécialiste. Il est vrai que pour s'offrir Newcastle, le Prince Mohammed ben Salmane a lâché autour de 375 millions d'euros sans vraiment sourcille. Si l'Arabie Saoudite estime qu'il est utile de s'offrir l'OM, et que McCourt se décide réellement à vendre, tout se fera en quelques mois et pas en quelques années. Mais pour le moment, l'Américain n'a visiblement pas fait le premier pas pour en arriver là, et c'est lui qui a les clés du deal tandis qu'en Italie, on affirme que le PIF ne veut plus investir dans le football. Sacré suspense.