L'agent de Guendouzi crache sur l'OM et ses « ‍problèmes ‍»

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après deux saisons pleines disputées du côté de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a quitté le club de la cité phocéenne pour rejoindre la Lazio de Rome. L'agent du joueur fustige la gestion de l'OM.

Même s'il était présenté comme le patron du milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guendouzi n'aura disputé à peine plus de 100 matchs. Pour un bilan plutôt satisfaisant de 10 buts inscrits ainsi que 16 passes décisives délivrées. Si sa saison sous Jorge Sampaoli a été unanimement appréciée à Marseille, c'est moins le cas de son utilisation par Igor Tudor. Les dirigeants marseillais ont préféré se séparer de l'international Français (7 sélections) qui a finalement rebondi en Italie, à la Lazio de Rome, où son adaptation a été express avec une place de titulaire indiscutable dans le système mis en place par Maurizio Sarri. L'agent de Guendouzi a vivement critiqué la direction de l'OM à l'occasion d'un entretien accordé au média lalaziosiamonoi.

L'agent de Guendouzi dézingue la gestion de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« À Marseille, ils l’ont laissé tomber et il y a eu quelques problèmes. C’est un joueur important qui ressent la responsabilité de l’équipe » a expliqué Stefano Antonelli qui n'apprécie pas le traitement de Mattéo Guendouzi à l'OM, avant d'assurer que le joueur de 24 ans est heureux à Rome. « J’espérais que ça se passe bien. Je suis heureux, car quand on recommande quelque chose qui se passe bien, cela donne un sentiment de crédibilité. Il est enté dans la dynamique de la Lazio, il aime les responsabilités » a ajouté le représentant de l'ancien joueur d'Arsenal. Si le début de saison des Biancazzurri est décevant en Serie A avec une septième place, Guendouzi enchaîne et se montre toujours plus important au sein de l'effectif avec 24 matchs joués pour deux buts marqués et un caviar distribué en Ligue des Champions.