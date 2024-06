Ismaël Koné et Lilian Brassier, encore 8 arrivées à l'OM ‍!?

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’arrivée de Roberto De Zerbi maintenant officielle, l’OM peut se concentrer pleinement sur le mercato. La direction phocéenne semble très active et de nombreuses arrivées sont prévues durant l’intersaison.

Les supporters de l’Olympique de Marseille l’attendaient depuis un long moment, c’est désormais officiel. Un accord de principe a été trouvé entre l’OM et son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Un gros coup pour le club phocéen, qui ne disputera pas de Coupe d’Europe l’an prochain. Désormais, la prochaine étape est d’être efficace sur le marché des transferts et les dirigeants de l’OM ne semblent pas vouloir faire les choses à moitié. D’après La Provence, l’Olympique de Marseille va connaître un été agité dans le sens des arrivées comme des départs et attend pas moins de dix nouvelles signatures d’ici fin août et la fermeture du mercato. L’objectif premier doit être de vendre certains joueurs de l’effectif, ce qui sera normalement le cas d’Iliman Ndiaye qui va quitter son club de cœur après seulement une saison. L’OM et Everton se sont mis d’accord pour un transfert à hauteur de 18,5 millions d’euros hors bonus. Autre joueur offensif de l’OM, Ismaïla Sarr souhaite également s’en aller. Enfin, Samuel Gigot préfère rester mais l’OM s’est mis d’accord avec Trabzonspor.

L’OM, des arrivées en cascade prévues

Ismaël Koné craque pour De Zerbi et va signer à l’OM https://t.co/2MHvVT9McU — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2024

Pas inquiété par la DNCG lors de son passage annuel, l’OM reste malgré tout prudent et espère vendre mais travaille déjà sur le mercato côté arrivées. Sur les dix joueurs attendus cet été, le premier d’entre eux se nomme Lilian Brassier. Le défenseur de Brest, engagé en poules de Ligue des Champions l’an prochain, doit s’engager avec Marseille contre un chèque d’environ 9 millions d’euros dans les prochaines heures. C'est aussi le cas pour Ismael Koné, sur le point de signer en provenance de Watford après une accélération du dossier ce mardi soir. Des preuves supplémentaires que le projet olympien attire toujours malgré le fait que l’OM ne jouera qu’une rencontre par semaine à partir d’août. Nouveau coach de Marseille, Roberto De Zerbi aura à coup sûr un effectif fourni à sa disposition et l’absence de rencontres européennes peut s’avérer être un mal pour un bien pour l’OM, qui s’avance comme une équipe à surveiller avec beaucoup d’attention l’an prochain. Après avoir qualifié d’inacceptable la saison dernière de son club, le président Longoria semble lui décidé à ne pas commettre les mêmes erreurs que ces derniers mois.