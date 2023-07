Iliman Ndiaye jusqu'en 2028, l'OM a son accord ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que des négociations sont en cours avec Chelsea et Aubameyang, l'Olympique de Marseille a fait la moitié du chemin concernant la signature d'Iliman Ndiaye, l'attaquant de Sheffield United.

Les nuits de Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent être rudement courtes durant ce début du mois de juillet. Car si ce samedi est marqué par le premier match de préparation de l’Olympique de Marseille, ce sera contre Nîmes (18h sur la chaîne Twitch de l’OM), les deux dirigeants phocéens ont de nombreux dossiers sur le feu. Tandis que l’on a appris vendredi que des discussions étaient entamées pour éventuellement recruter Pierre-Emerick Aubameyang, mais aux conditions fixées par Longoria et pas autrement, le président marseillais s’active toujours concernant Iliman Ndiaye. L’attaquant international sénégalais de Sheffield United est une des priorités de l’OM, mais le club anglais est difficile à convaincre, la concurrence étant présente dans ce dossier. En attendant, Marseille a déjà franchi une étape importante ces dernières heures.

Accord Ndiaye-OM pour 5 ans

Dans son édition de samedi, L’Equipe révèle que l’Olympique de Marseille et Iliman Ndiaye ont déjà trouvé un accord concernant le futur contrat du joueur de 23 ans s’il finit par signer. Le joueur, passé très rapidement au centre de formation de l’OM, a accepté les conditions salariales du club phocéen et en contrepartie, il signera un contrat de cinq ans. Du côté de Sheffield, on négocie aussi avec le troisième du dernier championnat de Ligue 1, mais l'accord n'est pas encore trouvé. Tandis que Marseille voudrait boucler le dossier dans les prochains jours, le club qui remonte en Premier League veut prendre son temps, même s'il sait que l'attaquant a clairement décidé de rejoindre l'OM