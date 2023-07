Iliman Ndiaye et l'OM c'est fini, la confirmation est brutale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature d'Iliman Ndiaye à l'OLympique de Marseille s'est brutalement éloignée ces dernières heures. L'attaquant de Sheffield United devrait rapidement prolonger son contrat avec le club de Premier League.

Les supporters marseillais voulaient y croire, même si Foot01 rapportait ce lundi matin la confiance grandissante des Blades concernant la prolongation de contrat proposée à Iliman Ndiaye. Actuellement au Portugal avec ses coéquipiers de Sheffield United afin de préparer la saison prochaine, l’attaquant international sénégalais (7 sélections, 1 but) avait, a priori, donné son accord à l’Olympique de Marseille pour négocier un transfert, lui à qui il restait un an d'engagement avec le promu en Premier League avant d’être libre. Mais, Mohamed Bouhafsi, qui a gardé des contacts avec l’OM même s’il n’œuvre plus pour un média sportif, a confirmé qu’effectivement la signature d’Iliman Ndiaye avec le club phocéen était dorénavant à oublier. « Ça sent très mauvais sur Ndiaye, le joueur se pose de plus en plus de questions et Sheffield est en train de le convaincre de rester et sa famille aussi malheureusement … », a précisé le journaliste de France Télévisions, mettant un point presque final à cette piste offensive.