Iliman Ndiaye à l'OM, Sheffield contre-attaque ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncé comme l'un des renforts potentiels de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato 2023, Iliman Ndiaye reste à l'écart de toutes les rumeurs. L'attaquant de Sheffield United sait qu'il n'a rien à gagner à partir au clash alors que le club de Premier League lui propose de prolonger.

Iliman Ndiaye n’est plus en Angleterre, puisque ses équipiers et lui ont rejoint le Portugal, et plus précisément le centre d’entraînement national, là où Cristiano Ronaldo et l’équipe du Portugal préparent leurs matchs. Sheffield United a en effet choisi la Cidade do Futebol pour préparer son grand retour en Premier League. Pendant une semaine, et sous la chaleur intense, l’équipe anglaise va travailler et jouer quelques matchs de préparation. Au sein de l’effectif de Paul Heckingbottom, il y a un joueur qui est plus particulièrement suivi, c’est Iliman Ndiaye. A un an de la fin de son contrat avec les Blades, l’attaquant international sénégalais de 23 ans est annoncé comme proche de l’Olympique de Marseille. Et, c'est peu dire que les supporters phocéen s’enflamment pour celui qui a porté très peu de temps le maillot de l’OM lorsqu’il était jeune.

Sheffield United veut garder Ndiaye

Nice to be back out there! I’ve missed the partnership @iliman_ndiaye, can’t wait for this season brother 🫡❤️ — Oli McBurnie (@oli_mcburnie) July 15, 2023

Mais, même si Iliman Ndiaye semble vouloir revenir à Marseille, et aurait même donné son accord pour un contrat jusqu'en 2028, Sheffield est persuadé de pouvoir prolonger son joueur. Outre l’entraîneur du club du Yorkshire, son président exécutif, Stephen Bettis, pense lui aussi que l’offre transmise à Ndiaye va le persuader de rester au moins une saison de plus afin de participer à l’aventure en Premier League. Selon Nathan Hemmingham, qui suit Sheffield United pour YorkshireLive, le club pourrait prolonger le natif de Rouen en 2023-2024 avec une clause lui permettant de partir à l’OM ou ailleurs dans un an. Coéquipier d'Iliman Ndiaye, Oliver McBurnie, l'attaquant international écossais de Sheffield a d'ailleurs fait passer un petit message via les réseaux sociaux : « Ravi d'être de retour ! Je me suis ennuyé de notre partenariat Iliman, je suis impatient d'entamer cette saison mon frère » Un message auquel le joueur convoité par l'OM n'a pas répondu, du moins sur les réseaux sociaux.