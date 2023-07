Iliman Ndiaye arrive à l'OM, l'incroyable revirement ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'officialisation de la venue de Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille a fait un pas de plus vers la signature d'un deuxième attaquant. Iliman Ndiaye, qui semblait proche de prolonger à Sheffield, est désormais en passe de signer à l'OM lors de ce mercato de feu.

Les supporters de Marseille vivent un premier mois de mercato idyllique, malgré le départ d’Alexis Sanchez. Et la signature d’Aubameyang, vendredi, a rapidement fait oublier les larmes de Dimitri Payet. Il y a un autre dossier qui suscite un énorme engouement autour du Vélodrome, c’est celui de Iliman Ndiaye, l’attaquant international sénégalais de Sheffield United. A une saison de la fin de son contrat avec le club qui remonte en Premier League, le joueur de 23 ans avait dans un premier temps été cité comme très proche de l’Olympique de Marseille. Avant que finalement tout s’inverse en milieu de semaine, Ndiaye étant prêt à prolonger avec son club, alors que ses coéquipiers et lui sont actuellement en plein stage de préparation au Portugal. Le dossier semblait donc bouclé, et Pablo Longoria invité à se tourner vers d’autres pistes, mais en pleine nuit, Mohamed Bouhafsi a relancé le feuilleton.

Ndiaye se rapproche de l'OM

Retournement de situation Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’#OM finalement et tant mieux ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 22, 2023

L’ancien journaliste de RMC, supporter assumé de l’Olympique de Marseille, a confirmé qu’il se passait quelque chose dans le dossier Iliman Ndiaye et que cela était plutôt bon signe pour le club phocéen. « Retournement de situation Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’OM finalement et tant mieux ! », a lancé, via Twitter, Mohamed Bouhafsi peu avant 3 heures du matin. Dans cette opération, l'avis de la famille de l'international sénégalais a une importance cruciale, et très clairement, il s'est passé quelque chose du côté de l'entourage de Ndiaye. Pour l'instant, Sheffield United ne communique pas sur ce sujet, et sur un possible départ de celui qui a apporté sa contribution au retour des Blades en Premier League. Les fans de l'OM peuvent mettre le champagne au frais.