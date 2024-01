Il fait un bon match contre Monaco, l’OM le vend

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas fini avec son marché des transferts hivernal. Luis Henrique, malgré ses apparitions récentes sous le maillot phocéen, est en instance de départ.

Peu de choses vont dans le bon sens à l'OM en ce début d'année 2024. Gennaro Gattuso doit jongler avec les absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations mais aussi avec les blessures. L'entraineur italien peine à trouver les bons ingrédients pour faire avancer les Phocéens. Afin de changer un peu la situation, Gattuso souhaite encore du mouvement au mercato, que ce soit au niveau des arrivées et des départs. S'il est revenu à l'OM il y a quelques semaines, Luis Henrique va déjà repartir au Brésil. C'est en tout cas ce qu'annonce Saber Desfarges.

L'OM peut souffler, la bonne affaire arrive

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations du journaliste français, l'OM est tout proche de boucler le transfert de Luis Henrique à l’Atletico Mineiro pour un montant de 6 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Ce samedi soir face à Monaco, le Brésilien a pourtant montré de belles choses et aurait sans doute pu apporter dans les prochaines semaines. Mais la réalité économique a pris le dessus. Son départ devrait entrainer l'arrivée d'un remplaçant. Les prochaines heures devront apporter des réponses à des fans et observateurs qui ne savent plus vraiment dans quelle direction va le projet de l'OM. Luis Henrique avait rejoint les rangs marseillais en 2020 pour près de 12 millions d'euros. Alors que son contrat courait jusqu'en 2025, sa vente pour 6 millions d'euros peut être considérée comme une belle affaire. Concernant le sportif, il est en revanche un nouvel échec pour un Pablo Longoria de plus en plus critiqué à l'OM. Il se dit même que l'Espagnol pourrait quitter le navire en fin de saison.