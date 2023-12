OM ‍: Luis Henrique donne des maux de tête à Longoria

Dans : OM.

De retour suite à un prêt décevant à Botafogo, Luis Henrique n’est pas certain de rester à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria ignore encore s’il doit conserver l’ailier brésilien pour compenser les départs à la CAN, ou se débarrasser définitivement d’un flop en difficulté.

Revoilà Luis Henrique. Non conservé par Botafogo suite à un prêt décevant (6 buts et 4 passes décisives en 59 matchs), l’ailier de 22 ans retrouve l’Olympique de Marseille, sans avoir la certitude d’y rester pour la deuxième partie de saison. Interrogé la semaine dernière, le président Pablo Longoria se disait en réflexion.

En mars 2021, les formateurs de Luis Henrique le comparaient à Ronaldo R9 et Kylian Mbappé.



Pablo Longoria parlait lui de « joueur du futur ».



Aujourd’hui, le Brésilien, en échec, pourrait se voir offrir une ultime chance à l’OM sur la deuxième partie de saison.



« C'est un joueur de l'OM, il est convoqué à la reprise, répondait le dirigeant espagnol en conférence de presse. Des clubs brésiliens ont déjà présenté des offres, qu'on a refusées parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. On est à l'écoute, ça peut permettre de dégager du budget, mais c'est aussi un joueur qui peut nous apporter. »

Luis Henrique dans le flou

En effet, l’Olympique de Marseille verra son secteur offensif affaibli dans les prochaines semaines. Les Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye disputeront bien la Coupe d’Afrique des Nations, tout comme Amine Harit avec le Maroc. Réintégrer Luis Henrique permettrait de compenser en partie ces absences. Du moins si le Brésilien est jugé apte à répondre aux exigences de l’entraîneur Gennaro Gattuso.

Pour le moment, le club phocéen n’a toujours pas pris sa décision et laisse le clan Luis Henrique dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié l’agent du Marseillais Cristiano Manica dans L’Equipe. On ignore aussi si l'OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C'est difficile de savoir ce qu'il va se passer. Pour l'instant ce n'est pas clair. » Le mercato n'ouvre ses portes que la semaine prochaine et Marseille a encore largement le temps de se décider.