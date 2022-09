Igor Tudor prend un avertissement à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce vendredi, l’OM va débuter son marathon avec un déplacement à Angers, le premier match d’une série de 11 rencontres en 44 jours.

Avec l’enchainement des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille ne va pas avoir le temps de souffler jusqu’à la Coupe du monde. A l’instar de tous les clubs qualifiés en coupe d’Europe, le rythme va être fou pour l’OM jusqu’à mi-novembre et l’enjeu pour Igor Tudor sera de gérer au mieux son effectif. L’entraîneur croate a la chance de disposer d’un effectif assez large avec quasiment deux joueurs par position. Il s’agit maintenant de bien doser les temps de jeu afin d’éviter les blessures tout en gardant une équipe compétitive à chaque match. Dans les colonnes de La Provence, Didier Farrugia, préparateur physique passé par l’OM, a mis en garde Igor Tudor en lui conseillant de faire tourner davantage par rapport à ce qu’il a fait lors de ce début de saison.

Igor Tudor alerté sur la gestion de son effectif

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Tudor a intérêt à faire plus tourner son effectif pour le bien des joueurs, gagnés par la fatigue physique et nerveuse » estime Didier Farrugia, lançant ainsi un avertissement à Igor Tudor, avant de poursuivre. « Il travaille à l’italienne, beaucoup sur la puissance aérobie, la musculation. Cela permet à l’effectif d’avoir une puissance d’impact en match » estime l’ex-préparateur physique de l’Olympique de Marseille, qui valide totalement la méthode d’Igor Tudor mais qui estime en revanche que le coach de l’OM devrait davantage fait tourner son effectif d’un match à l’autre, d’autant plus quand les rencontres s’enchainent tous les trois jours comme cela sera le cas dans les prochaines semaines. Pour le déplacement à Angers, les choix d’Igor Tudor seront scrutés alors que Nuno Tavares est suspendu et que l’incertitude plane sur les participations de Bailly et de Gigot, qui étaient absents pour le dernier match avant la trêve contre Rennes pour cause de blessures musculaires.