Igor Tudor choque l'OM, la colère gronde à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour l'instant, l'OM version Igor Tudor a les résultats sportifs qui assurent une certaine tranquillité à l'entraîneur croate. Mais dans les coulisses du club phocéen, sa manière de se comporter agace très sérieusement.

Igor Tudor a du caractère, et si sur le bord du terrain son style est moins explosif que celui de Jorge Sampaoli, le nouveau technicien de l’Olympique de Marseille est adepte d’un ton direct et franc avec ses joueurs, son staff et ceux avec qui il travaille. Cela s’est concrétisé avec le départ de Mauro Camoranesi. Après à peine une semaine à Marseille, ce dernier a jeté l’éponge, lassé du ton adopté par le technicien croate à son encontre. Et durant les matchs de préparation, certains joueurs, et non des moindres, ont fait le constat que Tudor ne faisait pas dans la diplomatie lorsqu’il avait des choses à dire. Même si l’ancien coach de l’Hellas Vérone a le droit d’avoir les méthodes qu’il désire, en interne cela commence à faire beaucoup. Et Jérôme Rothen l’a dévoilé, à tous les étages de l’OM on aimerait que l’entraîneur en poste soit un peu plus courtois et pondéré dans sa communication. Citant des sources internes, le consultant affirme que la situation est désormais très tendue.

Igor Tudor parle mal, il se met l'OM à dos

Parmi ses cibles de choix, il y aurait Dimitri Payet, qu’Igor Tudor voit comme l’un de ceux qui traînent les pieds à appliquer ses consignes. Et cela rend totalement fou Jérôme Rothen, lequel vide son sac concernant l’entraîneur croate de l’Olympique de Marseille. « Tous les clubs où il est passé en tant que joueur ou entraîneur savent que Tudor est quelqu’un qui n’est pas là pour rigoler. Il est là pour mettre ses idées en place, il est un peu trop obtus et parle mal à beaucoup de personnes, c’est le cas déjà à Marseille. Beaucoup de joueurs s’en sont plaints, à commencer par Dimitri Payet (...) Au sein du club, et j’ai eu l’occasion de parler avec des gens qui sont dans le club que ça soit des joueurs ou des dirigeants, tout le monde se plaint de l’attitude de Tudor, déclare-t-il. Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse. Au bout d’un moment, si tu te mets déjà à dos ton capitaine, tu t’es mis à dos un bon nombre de supporters qui à chaque fois que tu arrives au stade Vélodrome te sifflent. Et toi, tu ne te remets pas en question », a lancé le consultant de RMC, qui a probablement des informations suffisamment précises pour attaquer aussi frontalement Igor Tudor.