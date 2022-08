Tudor et l'OM, Jérôme Rothen n'en peut déjà plus

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après une préparation estivale chaotique marquée par les défaites et une tension forte au sein du vestiaire, l'OM a bien débuté le championnat en corrigeant Reims 4-1. De quoi renforcer Igor Tudor ? Pas pour Jérôme Rothen qui reste agacé par l'attitude du Croate.

A l'OM plus qu'ailleurs, le vent peut tourner très rapidement faisant passer les zéros pour des héros et inversement. Cela sera peut-être le cas d'Igor Tudor. Quasiment ennemi numéro 1 de la cité phocéenne, en conflit avec les joueurs et sifflé par le public, le Croate a pris une belle revanche avec le succès de l'OM 4-1 face à Reims. Un début de championnat qui permet de calmer la tension et les doutes concernant sa méthode musclée. En effet, depuis son arrivée début juillet à la place de Jorge Sampaoli, Tudor a tout de suite voulu imposer sa vision des choses.

Rothen prévient Tudor en cas de première défaite

Préparation physique, dispositif tactique, la méthode Tudor ne ménage aucun joueur même parmi les cadres du vestiaire marseillais. Tudor n'hésite pas à se montrer véhément dans ses prises de parole ou à faire des choix forts, comme en laissant Dimitri Payet sur le banc pour la 1ère journée de Ligue 1. Cette première victoire peut donc valider cette façon de faire. Enfin, pas pour tout le monde, pas pour Jérôme Rothen. Pour lui, Tudor agit de façon inconsidérée et n'est pas à l'abri des problèmes en cas de faux pas. Le Croate lui rappelle un peu Vahid Halilhodzic, sans le prestigieux CV de son aîné.

💥 @RothenJerome : "J'ai l'impression qu'Igor Tudor se prend pour un autre. Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire comme ça en très peu de temps." #RMClive pic.twitter.com/4Rp78EiLhV — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 8, 2022

« Ce que je constate juste, c’est qu’il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par Sampaoli. Je veux bien qu’il y ait eu des changements au club, qu’il soit arrivé sur le tard, mais j’ai l’impression qu’il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son body language, comme on dit. Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille. Tudor me fait penser à Vahid Halilhodzic en plus jeune. Et Vahid avait lui un passé de coach. Celui de Tudor laisse à désirer. Donc il faut qu’il se calme et qu’il remette vraiment les ambitions de l’OM en avant, ainsi que les leaders du vestiaire grâce à qui l’OM a décroché la 2e place la saison dernière. [...] Le problème avec une telle ambiance, c’est qu’à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe », a t-il décrypté dans Rothen s'enflamme sur RMC. Et Rothen sait de quoi il parle. Six mois après son arrivée au PSG, Vahid Halilhodzic avait été démis de ses fonctions pour manque de résultats et tensions dans le vestiaire.