Igor Tudor a choisi son vrai soldat à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, l'OM a frappé fort au niveau du recrutement. Les Olympiens sont allés chercher Ruslan Malinovskyi à l'Atalanta Bergame. L'Ukrainien n'a pas tardé à donner raison aux recruteurs marseillais et à Igor Tudor, grand artisan de sa venue.

Désormais, il est confirmé que l'OM tient la comparaison avec le PSG. Cela s'est vu sportivement lors du dernier classico en coupe de France que les Marseillais ont gagné 2-1 au terme d'une prestation de qualité. Du côté de la Ligue 1, les deux formations n'ont que 5 points d'écart en tête du classement. Mais, le rapprochement marseillais le plus spectaculaire s'observe sur la question de l'effectif. Malgré des moyens inférieurs aux Parisiens, l'OM a un groupe très complet qui a pu encore être renforcé au mois de janvier. L'arrivée la plus retentissante fut celle de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta Bergame.

Malinovskyi performant car aimé de Tudor

Le milieu ukrainien est un superbe joueur, parmi les plus cotés de Serie A ces dernières années. C'est un joueur qui ne ferait pas tâche au PSG. Les dernières semaines confirment cette réputation. Malinovskyi est de plus en plus influent sur le jeu collectif marseillais et il se montre en plus décisif. C'était le cas face au PSG où Malinovskyi a inscrit le but de la victoire d'une superbe frappe. L'Ukrainien ne peut se sentir qu'en confiance avec Igor Tudor. L'ancien entraîneur de Serie A le connaît, l'apprécie et a surtout tout entrepris pour faciliter sa venue cet hiver. L'ancien joueur et consultant pour FootballclubdeMarseille Jean-Charles de Bono considère cet aspect comme déterminant pour le joueur ukrainien.

« C’est le jeu que veut donner Tudor à cette équipe là et Malinovskyi a le style de jeu qui correspond à cette manière de jouer. Ces premières entrées ont été timides. Ce n’est pas facile à l’OM parce qu’on demande rapidement de la performance et d’être efficace. Je trouve que là petit à petit, il rentre bien dans le collectif et il se met à marquer des buts. ça lui donne une confiance supplémentaire et là il va donner sa plénitude dans le jeu. On sait très bien que Tudor a insisté pour le faire venir. Quand un joueur est demandé autant par un entraîneur, ça rassure aussi et ça le met plus rapidement en confiance. Il arrive dans des conditions assez formidables pour un joueur qui arrive d’Italie et qui aujourd’hui arrive à donner sa plénitude. A chaque rencontre il y a quelque chose en plus, des buts, de la participation, de la combativité. Il a le profil que l’on recherchait », a t-il développé en l'annonçant déjà comme le successeur du Dimitri Payet de 2021-2022 à l'OM.