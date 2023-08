Hugo Lloris à l'OM, le dernier coup d'éclat de Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille connaît un début de saison compliqué, et forcément, il faut trouver des coupables. Pau Lopez, le gardien de but phocéen est dans le collimateur des supporters, et Pablo Longoria pourrait envisager un recrutement à ce poste.

On ne sait pas si la décision de Marcelino de le remplacer par Ruben Blanco pour la séance de tirs au but contre le Panathinaïkos l’avait marqué ou pas, mais vendredi soir, contre Metz, Pau Lopez a confirmé un début de saison assez fébrile. Et le but encaissé sur un tir de Mikautadze l’a démontré, le portier espagnol de l’Olympique de Marseille est loin d’être à 100%, ce qui ne fait évidemment pas les affaires de son club. De quoi inquiéter les supporters de l’OM, mais aussi et surtout l’entraîneur de Marseille qui a pointé du doigt cette erreur de son gardien de but. Dans ce climat, et à moins de deux semaines de la fin du mercato d’été, les rumeurs circulent sur la possible venue d’un successeur à Pau Lopez.

Lloris en contact avec l'OM ?

145 - Hugo Lloris est à la fois le joueur de l'équipe de France qui compte le plus de matches (145) et de capitanats (121). Légende. pic.twitter.com/VTnnX6y8K7 — OptaJean (@OptaJean) January 10, 2023

Et c'est dans ce climat qu'une rumeur, relayée sur les réseaux sociaux, circule actuellement du côté du Vélodrome concernant une possible prise de contact entre les agents d'Hugo Lloris et Pablo Longoria. Annoncé du côté de la Lazio Rome, le champion du monde 2018 a finalement renoncé à ce contrat qui l'attendait en Italie, le club de Serie A ne lui proposant qu'un rôle de doublure derrière Ivan Provedel, le titulaire du poste. Sous contrat encore un an avec Tottenham, Hugo Lloris est donc reparti vers Londres en attendant une autre opportunité. Agé de 36 ans, et désormais retraité international après avoir porté 145 fois le maillot de l'équipe de France, Lloris n'a pas l'intention de ranger ses gants et un ultime challenge à l'Olympique de Marseille pourrait le tenter. Reste à savoir si Pablo Longoria a la même idée, ce qui reste à confirmer.