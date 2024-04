OM ‍: Luis Henrique déchire l'offre de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a encore une semaine, Luis Henrique se faisait démolir, le joueur brésilien ne semblant avoir le standing de l'Olympique de Marseille. Mais la qualification de l'OM pour le dernier carré de l'Europa League a tout changé.

A quelques jours du match retour entre Marseille et Benfica, certains avaient attaqué la décision prise par l'Olympique de Marseille de faire figurer Luis Henrique dans sa liste transmise à l'UEFA, estimant que l'attaquant n'avait pas réellement sa place dans la mesure où Jean-Louis Gasset avait plus besoin de vrais défenseurs de métier. Mais, l'ailier s'est transformé jeudi soir en défenseur contre l'équipe portugaise et il a réussi parfaitement sa mission, Luis Henrique ayant en plus le bonheur de marquer le tir au but synonyme de qualification pour l'OM. Alors qu'il a encore un an de contrat avec Marseille, l'attaquant de 22 ans sait que son avenir phocéen se jouera au prochain mercato, mais il a déjà fait un choix fort.

Luis Henrique n'a pas prolongé avec l'OM

𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 🇧🇷💙 pic.twitter.com/qmR8cfGcfJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2020

En effet, de retour de prêt à Botafogo en janvier dernier, Luis Henrique a rapidement été reçu par Pablo Longoria, lequel lui a répété la confiance qu'il avait en lui. Il est vrai que le président de l'Olympique de Marseille a déboursé 8 millions d'euros en 2022 pour faire signer l'ailier brésilien et que forcément il ne souhaitait pas qu'en plus ce flop sportif devienne un flop financier. Alors, au moment même où les supporters ne cachaient pas leur colère face aux performances de Luis Henrique, Longoria a fait une proposition de prolongation au joueur brésilien.

On ne connaît évidemment pas les détails de cette offre transmise par le patron de l'OM, mais à en croire La Provence, le joueur et ses représentants n'ont pas répondu favorablement à cette proposition datant du mois de janvier. Plus concrètement, cela signifie que si l'Olympique de Marseille souhaite récupérer un peu d'argent dans ce dossier, il faudra accepter de transférer Luis Henrique dès le prochain mercato, ou alors Pablo Longoria validera l'idée de le voir partir libre dans un an à la fin de son contrat.