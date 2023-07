Griezmann travaille pour l'OM, il avoue tout

Dans : OM.

Renan Lodi a récemment rejoint les rangs de l'OM en provenance de l'Atlético Madrid. Le Brésilien a été aiguillé dans son choix par un certain Antoine Griezmann.

Pablo Longoria a passé la seconde ces derniers jours sur le marché des transferts. Le président espagnol de l'OM a bouclé les dossiers Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Les deux joueurs sont venus en provenance de l'Atlético Madrid, qui ne comptait plus sur eux. Pourtant, les deux footballeurs ont eu leur chance avec les Colchoneros et auront vécu de beaux moments dans la capitale espagnole. De quoi également tisser des liens forts avec les joueurs madrilènes, comme un certain Antoine Griezmann. Fan de l'OM, le champion du monde 2018 a apparemment conseillé Renan Lodi au moment de ses négociations avec le club phocéen.

Lodi à l'OM, merci Griezmann

Lors d'un entretien avec le média officiel de l'OM, le Brésilien a en effet avoué que Griezmann l'avait en partie convaincu de rejoindre la formation de Marcelino. « J’ai parlé avec Kondogbia mais plus avec Griezmann. Avec Lemar aussi qui est un joueur français. Griezmann me disait toujours : 'Tu peux y aller, tu peux y aller, tu ne vas pas regretter. C’est une jolie ville'. Il m’a toujours dit énormément de bien du club ». Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de l'OM, qui rêvent de voir un jour Antoine Griezmann revêtir le maillot ciel et blanc des Phocéens.

Cela ne sera pas pour tout de suite, le Français étant concentré sur sa saison à venir avec l'Atlético mais aussi l'équipe de France. L'Euro 2024 pourrait d'ailleurs être la dernière grande compétition internationale jouée par l'ancien du FC Barcelone ou encore de la Real Sociedad. Ensuite, peut-être que Griezmann se laissera tenter par une arrivée en Ligue 1, championnat dans lequel il n'a d'ailleurs jamais évolué.