Greenwood à l’OM, le prix dévoilé, c'est encore plus fou ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a clairement fait une folie pour signer Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Le vrai prix pourrait être révélé dans quelques années, et risque fort de battre tous les records.

Arrivé ce mercredi soir à Marseille, Mason Greenwood va être une recrue très suivie au sein du club phocéen. Son passage à vide entre le moment où il a été l’un des grands espoirs du football anglais, et sa première renaissance lors de son prêt à Getafe fait forcément beaucoup réagir. Malgré les polémiques sur son passé, l’attaquant a clairement séduit Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, qui ont fait le forcing pour le faire venir. Au point de payer une très grosse somme d’argent pour finaliser son transfert, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat. Même Claudio Lotito, le président de la Lazio Rome qui cherchait à faire venir Greenwood, a jeté l’éponge tout en déplorant avoir proposé 25 ME et plein d’autres bonus. « J’ai offert 25 millions plus 50% de la revente, plus des bonus et des commissions », a regretté le patron du club italien.

MU récupère de l'argent dès que l'OM touchera un euro

L’OM a donc frappé très fort, même si le prix n’atteint pas les 33 millions d’euros déboursés pour faire venir Vitinha de Braga en janvier 2023. Cela pourrait toutefois être amené à évoluer, tant Pablo Longoria a tout donné pour récupérer Greenwood, au point de faire monter le prix final du transfert sur les années à venir. C’est ce qu’explique le correspondant de L’Equipe à Marseille Mathieu Grégoire, au moment de détailler le vrai prix de l’ailier anglais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« S’il n’y avait pas ce sujet lié à la morale et son passé, il ne serait jamais à l’OM. Ils l’auraient revendu à un club anglais, mais il est banni de Manchester United et du football anglais en général. Les grands clubs européens sont allés à tâtons sur son cas. Mais pour l’OM c’est un mouvement d’envergure. On est sur 30 millions d’euros mais aussi sur un pourcentage à la revente de 50 %. Et ce n’est pas sur la plus-value, mais bien 50 % à partir du premier euro touché. A moins qu’il ne se crash à l’OM, s’il est revendu dans un ou deux ans, on sera sur le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. C’est là qu’on voit l’importance du deal pour un joueur qui n’avait qu’une année de contrat, ça pourra se finir avec un transfert à 40 ou 50 millions d’euros », a précisé Mathieu Grégoire dans un entretien au FC Marseille.

En effet, en cas de revente de Greenwood dans quelques années pour un montant par exemple de 20 millions d’euros, ce serait 10 millions d’euros qui iraient dans les poches de Manchester United, et ferait grimper le montant total de son transfert. Un énorme investissement donc pour l’OM, qui croit beaucoup en l’explosion du joueur anglais. Mais aura beaucoup de mal à retomber sur ses pattes sur le plan financier, car il faudrait une vente à 60 millions d’euros pour compenser les 30 ME dépensés cet été.