Le clan nantais de l'OM fait le forcing, Merlin se rapproche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Quentin Merlin a de grandes chances de devenir le futur latéral gauche de l’OM puisque les positions se sont rapprochées entre le club phocéen et Nantes autour d’un transfert à 12 millions d’euros.

A la recherche d’un titulaire au poste de latéral gauche depuis le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille a longtemps tenté de convaincre le Stade Rennais de lui vendre Adrien Truffert. Cette piste semble aujourd’hui écartée car le club breton n’est pas disposé à se séparer de l’international français (1 sélection). Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont activé d’autres pistes, de Nuno Tavares à Angelino. Mais le véritable plan B de l’OM se nomme Quentin Merlin, très apprécié par le board marseillais pour ses performances au FC Nantes ainsi qu’avec l’Equipe de France Espoirs.

Dans un premier temps, les discussions semblaient compliquées entre Marseille et les Canaris mais selon les informations du journal Ouest France, un accord n’est pas si impossible à trouver. Et pour cause, le média dévoile que le dossier Merlin a pris davantage d’épaisseur lundi soir puisque les positions des deux clubs se sont rapprochées. Nantes attend au moins 12 millions d’euros, une somme que l’OM semble prêt à mettre sur la table pour recruter l’international espoirs français. Dès lors, tout pourrait aller très vite car Ouest France confirme que dans le week-end, l’entourage de Quentin Merlin a trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de trois ans et demi.

Merlin s'est renseigné auprès des Nantais de l'OM

Le média indique par ailleurs que le joueur a pris la température autour de « la communauté nantaise de l’OM ». Quentin Merlin a ainsi échangé avec Amine Harit, Jordan Veretout ou encore Valentin Rongier, tous passés par le FCN et qui font désormais les beaux jours de Marseille. L’enjeu pour l’OM est maintenant d’aller très vite car l’équipe de Gennaro Gattuso est décimée par les absences liées à la CAN ainsi que par les blessures, avec de nouveaux joueurs en moins depuis le déplacement à Rennes (Murillo et Nadir). Gattuso aimerait pouvoir compter sur Merlin dès samedi face à l’AS Monaco et pour cela, il va falloir aller très vite. D’autant que la masse salariale de l’Olympique de Marseille est encadrée et ce transfert va donc nécessiter la validation de la DNCG, ce qui va faire perdre un peu de temps à l’OM pour faire valider le contrat de Quentin Merlin. Quoi qu’il en soit, à moins d’un nouveau revirement qui n’est pas impossible, le club phocéen semble enfin tenir le bon bout pour la succession de Renan Lodi au poste de latéral gauche.