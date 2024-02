Gattuso viré, les joueurs de l'OM ont sauté de joie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir à Brest, Gennaro Gattuso a dirigé son dernier match à la tête de l’OM. Mis à pied lundi, l’entraîneur italien ne manquera pas aux joueurs marseillais, dont la plupart ont été soulagés par son départ.

Mis à pied lundi au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille à Brest (1-0), Gennaro Gattuso n’aura tenu que cinq mois à la tête de l’équipe. Remplacé par Jean-Louis Gasset, qui a été officiellement présenté mardi après-midi par Pablo Longoria, l’ancien milieu défensif de l’AC Milan et de la sélection italienne ne faisait plus l’unanimité chez les supporters, lassés des mauvais résultats de l’OM et des prestations insipides livrées par l’équipe. Chez les joueurs, Gennaro Gattuso ne faisait plus non plus l’unanimité. En effet, L’Equipe rapporte dans son édition du jour que « certains n'étaient pas mécontents d'en finir avec Gattuso ». D’un point de vue tactique, les désaccords étaient nombreux entre les tauliers du vestiaire olympien et l’entraîneur italien.

L’Equipe rapporte par exemple que début février, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont allés voir Gennaro Gattuso afin de tenter de le convaincre d’abandonner son 4-3-3 afin de revenir au 3-5-2 qui avait permis à l’équipe d’engranger les victoires en décembre. En vain puisque Gennaro Gattuso a définitivement abandonné le système à trois défenseurs axiaux en 2024. La question est maintenant de savoir si Jean-Louis Gasset, qui s’est engagé avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, parviendra à remobiliser un vestiaire au fond du trou après les expériences Marcelino et Gattuso.

« Pas là seulement pour câliner, il a été aussi plus rugueux dans l'intimité du vestiaire, alors qu'il n'a que deux séances pour préparer la réception demain du Chakhtior Donetsk, en barrage retour de Ligue Europa » écrit le quotidien national. Jeudi, pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc, l’OM n’aura pas le droit à l’erreur puisque les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang joueront leur avenir en Europa League.