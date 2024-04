Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite est là, ce n'est pas une rumeur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la question de savoir quand précisément l'Olympique de Marseille sera vendu à des Saoudiens, il n'y a personne qui ose se lancer. Cependant, le deal est déjà acquis si l'on en croit un proche du dossier.

Tandis que la défaite de l'OM face au PSG a été effacée par une drôle de polémique sur un tifo, nombreux sont les supporters du club qui aimeraient que toutes ces rumeurs sur une vente de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt se concrétisent. A la fois parce qu'ils n'en peuvent plus vraiment de tout ce qu'il se passe autour de leur équipe préférée, mais aussi parce que voir le Paris Saint-Germain faire du Vélodrome sa deuxième maison après le Parc ces Princes à de quoi les rendre dingues.

Vente OM : Marseille version McCourt, c’est l’humiliation de trop https://t.co/y3ENDqufHr — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2024

Bien évidemment, les rumeurs sur la venue de richissimes investisseurs saoudiens mettent des étoiles dans les yeux, sauf que les mois passent et que rien de ce qui est annoncé depuis 2021 ne se produit. S'accrochant au moindre document sur des changements à l'OM ou dans les sociétés de McCourt, certains espèrent que cette fois l'été 2024 sera le bon moment. S'il se refuse à être précis pour la date d'officialisation, Thibaud Vézirian affirme avoir les sources les plus sérieuses du monde pour dire que l'Arabie Saoudite est à Marseille.

La vente de l'OM, des infos pas des rumeurs

Dans son talk-show, le journaliste qui prépare un livre sur la vente de l'OM a encore une fois répondu à ceux qui se posent des questions sur le sérieux de toutes ses affirmations depuis plus de trois ans, au moment où sur les réseaux sociaux circulent des documents censés confirmer le départ imminent de Frank McCourt. « Je le dis, les acheteurs ne sont pas assez amateurs pour laisser sortir publiquement un papier qui montrera que la vente sera officialisée. La seule chose qui sortira, ce sera au moment de l’officialisation (…) Il n’y a pas d’enflammade à avoir, les documents que certains sortent sont juste des mises aux normes pour ranger la maison, ce sont des experts qui me l’ont dit. Mais la vente est inéluctable, c’est certain (…) J’ai des sources très haut placées chez les acheteurs, des avocats, des hommes d’affaires, des hommes politiques. Donc l'imminence d'une officialisation, ce n’est pas mon avis, ce sont des informations », a expliqué Thibaud Vézirian.