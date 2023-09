Gattuso à l'OM, grosse bagare chez les supporters

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce de la venue de Gennaro Gattuso comme entraîneur de l'Olympique de Marseille suscite de très nombreux commentaires. Le coach italien ne laisse personne indifférent du côté du Vélodrome.

Depuis l'officialisation du départ de Marcelino, les fans de l'OM se demandaient qui allait oser venir s'installer sur le banc phocéen au moment où cela secoue fort dans les coulisses. L'hypothèse d'un long intérim de Pancho Abardonado ayant été balayé par la défaite face au PSG, l'impatience était grande à Marseille. Mais ce mercredi, le voile s'est levé, puisque quelques heures après des rumeurs sur la venue probable de Christophe Galtier, c'est Gennaro Gattuso qui est sorti du chapeau de Pablo Longoria. Proche de Lyon il y a deux semaines, l'Italien ne laisse personne indifférent, même s'ils sont peu à savoir ce qu'il donne réellement comme entraîneur. L'image de Gattuso est lié à sa carrière de joueur, où il ne masquait pas ses sentiments et son engagement total. Alors cela s'emballe entre supporters, les avis étant tranchés.

Bienvenue à Gennaro Gattuso.



Très compliqué d'arriver dans ce club, dans ce contexte. Très peu de coachs ont la trempe pour accepter ce défi.



Alors commencez pas à le tailler d'entrée comme Tudor svp, vous n'apprendrez jamais de vos erreurs c'est dingue... pic.twitter.com/D7hHkCmbHe — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) September 27, 2023

« Bienvenue à Gennaro Gattuso. Très compliqué d'arriver dans ce club, dans ce contexte. Très peu de coachs ont la trempe pour accepter ce défi. Alors commencez pas à le tailler d'entrée comme Tudor svp, vous n'apprendrez jamais de vos erreurs c'est dingue... », fait remarquer @PlanetOM13. Journaliste pour Eurosport en charge de l’Italie, Guillaume MP est lui très heureux de voir l’ancien international italien arriver en Ligue 1 : « Il ne faut pas croire que Gattuso est simplement un entraîneur qui hurle et matraque ses joueurs. Important de dissocier l’ancien joueur de l’entraîneur. Évidemment, sa personnalité est imposante mais son côté humain est généralement apprécié par ses joueurs. Ses valeurs aussi. Parfois, ça peut aussi bloquer avec certains (Montolivo l’a récemment taclé publiquement quand il lui a enlevé le brassard à Milan). Avec le public marseillais et le Vel’, ça peut matcher très vite avec son tempérament. Il défend son groupe et ses joueurs corps et âme, quitte à prendre tout pour lui. » Globalement, les avis positifs se fondent surtout sur le caractère entier de Gennaro Gattuso, capable de secouer le cocotier. Mais d'autres supporters sont moins enthousiastes.

Gennaro Gattuso entraîneur, fumée blanche à l'OM ! https://t.co/rx58w8hzrg — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2023

Cette fois, c'est le fait que Gennaro Gattuso soit un plan Z de Pablo Longoria qui fait tousser, le président de l'Olympique de Marseille étant soupçonné d'avoir fait un choix par défaut en se jetant sur un client de Jorge Mendes. « Je me réveille, je vois ça et je me rends compte à quel point ce club se fout de nous (...) Le problème avec les arguments qui défendent Gattuso sur le plan du caractère, ce sont les mêmes qu'on pourrait utiliser si Antonetti signait demain. Gattuso sera jugé sur pièces et je serai le premier ravi si ça se passe bien. Mais quoi qu'il arrive, on peut s'interroger sur la qualité de ce choix, l'entrée de Jorge Mendes à Marseille, le pedigree de l'entraîneur », écrit Marwan Belkacem.

De son côté, Sofiane, de Winamax TV pointe du doigt Pablo Longoria : « Ce n'est pas maintenant qu’il faut attraper Longoria sur son choix de Gattuso, où il peut difficilement mieux faire. C’est quand il fragilisait ses deux premiers bons coachs (qu’il fallait plus épargner) avec une politique sportive agressive. La valse des entraineurs quand tu es en échec, c'est normal. Quand tu fais deux podiums, il faut se poser des questions. » Last but not least, mais cette fois ce n'est pas un supporter de l'OM, Raymond Domenech a accueilli à sa façon Gennaro Gattuso : « Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent. Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance »