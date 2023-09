Gennaro Gattuso entraîneur, fumée blanche à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une semaine après le départ de Marcelino, Pablo Longoria a trouvé un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille. Gennaro Gattuso est attendu dans les prochaines heures à l'OM.

Ce ne sera donc pas Christophe Galtier, Julen Lopetegui ou Igor Tudor, le président de l’OM finalement convaincu Gennaro Gattuso de rejoindre l’OM pour une mission qui ne sera pas simple selon L'Equipe et FM. Agé de 45 ans, l’ancien international italien, dont le caractère bien trempé est célèbre, va arriver ce mercredi dans la cité phocéenne afin de signer son contrat. Un drôle de retournement de situation pour le technicien transalpin qui il y a deux semaines était annoncé sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

Un accord avait été trouvé avec John Textor, mais ce dernier avait finalement renoncé à engager Gennaro Gattuso en ayant vu que ce dernier ne faisait pas l’unanimité auprès des supporters de l’OL. Libre depuis son départ de Valence en janvier dernier, ses résultats n’étant pas à la hauteur des dirigeants espagnols, Gennaro Gattuso a confié la gestion de sa carrière d’entraîneur à Jorge Mendes, le puissant agent portugais. Et c’est ce dernier qui a facilité l’opération avec l’Olympique de Marseille, marquant là aussi le début d'une nouvelle ère, Longoria travaillant habituellement avec ses propres réseaux.

Gattuso arrive libre à l'OM

Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, on n’évoquera pas l’éphémère Marcelino, l’OM mise donc sur un nouvel entraîneur au fort caractère. À en voir les premières réactions au sein de la communauté des supporters marseillais, les réactions sont très contrastées. D’un côté, il y a ceux qui pensent que Pablo Longoria n’avait pas réellement le choix à ce stade de la saison et dans le climat actuel, et de l’autre il y a ceux qui pensent que Gennaro Gattuso est le seul capable de secouer le vestiaire et de ramener un brin de folie au Vélodrome. Interrogé, le community manager du compte SSC Napoli France, club qu'a dirigé Gattuso, ne remonte pas le moral des fans de l'OM.

« Par où commencer. Mdr en termes de jeu, c'est le pire entraîneur que j’ai vu à Naples depuis Donadoni, ça joue bas contre les grosses équipes, on a fait passer le Barca de Setien pour le Barca de Guardiola (ils nous ont lavé). Capable de gratter une victoire contre un gros mais rarement. Sa coupe d’Italie 2020 (il joue que la finale) il la doit au fait qu’il se soit essentiellement concentré sur les TAB (il n'y avait pas de prolongation, après 0-0 c'étaient les tirs aux buts directement). Beaucoup de joueurs se sont plaint de sa gestion (Lozano, Lobotka qui lui est tombé en dépression) Il sait remettre de l’ordre, mais est incapable en championnat de gagner les matchs importants et à une gestion un peu pourrie de son banc. Pour résumer : jeu horrible, bonne gestion de ses cadres (uniquement), n’instaure pas une culture de la gagne, on connait la personne Gattuso mais ce n'est pas du tout pédagogue dans le football d’aujourd’hui », écrit celui qui a vu jouer Naples sous les ordres de Gattuso.