Flop à l'OM, il excite son ex

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cador de Sheffield United en Championship la saison dernière, Iliman Ndiaye peine à confirmer son potentiel à l'OM. Le jeune sénégalais de 23 ans souffre et certains imaginent déjà son retour à Sheffield, en lutte pour le maintien en Premier League.

L'amour du maillot ne fait pas forcément avancer plus vite, ni mieux tirer au but. Iliman Ndiaye l'apprend à ses dépens depuis le début de saison. L'attaquant, fan de l'OM depuis tout petit, a été acheté cet été par les Phocéens pour près de 20 millions d'euros. Une somme importante mais justifiée par les performances de Ndiaye à Sheffield United en Championship. Il a été l'homme clé du retour des Blades en Premier League. En plus, il s'était montré à son avantage avec le Sénégal lors du Mondial 2022. Un niveau intéressant que les supporters marseillais ont trop rarement vu depuis août.

Ndiaye de retour à Sheffield, le doux rêve improbable

Ndiaye n'a marqué qu'une fois avec l'OM en 23 matchs toutes compétitions confondues. Surtout, il montre régulièrement des lacunes techniques sur le terrain. Iliman Ndiaye semble trop tendre pour l'OM et le haut de tableau de Ligue 1. Et si le club olympien s'en débarrassait cet hiver ? La rumeur s'est répandue dans les médias anglais où on envoie le Marseillais à Sheffield. Relégables en Premier League, les Blades auraient en effet bien besoin de leur ancien prodige. L'entraîneur du club Chris Wilder s'est voulu prudent devant la presse. S'il a loué le talent de Ndiaye, il ne veut pas déstabiliser son groupe avec une rumeur trop vague pour le moment.

🔵⚪️ | Le coach de Sheffield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 s’exprime sur les rumeurs d’un retour d’Iliman Ndiaye 🇸🇳:



" Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un… pic.twitter.com/kbyDsQ9QGv — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 23, 2023

« Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons », a t-il indiqué. Une prudence d'autant plus logique que Ndiaye n'a pas du tout communiqué une quelconque envie de départ pour le moment. Néanmoins, c'est le signe que la pression s'accentue nettement sur le jeune sénégalais à l'OM. Son année 2024 devra être à coup sûr bien plus séduisante ou son départ sera presque forcé.