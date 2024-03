EL ‍: L’OM se fait très peur mais valide sa qualification en quarts

Dans : OM.

Par Alexis Rose

8e de finale retour de l'Europa League :

Stade de la Cerámica.

Villarreal - Olympique de Marseille : 3-1 (0-4 à l'aller).

Buts : Capoue (32e), Sorloth (54e) et Mosquera (86e) pour Villarreal ; Clauss (90e+4) pour l'OM.

Complètement dominé par Villarreal, l’Olympique de Marseille a failli subir une remontada en perdant 1-3 à Villarreal. Mais grâce à sa large victoire de l’aller, le club phocéen valide quand même sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League (5-3 au cumulé).

Une semaine après sa brillante victoire 4-0 à l’aller au Vélodrome, le club phocéen n’avait plus qu’à assurer le coup en Espagne pour poursuivre sa route en C3. Sauf que malgré de timides opportunités de Veretout (2e, 30e), l’OM prenait l’eau face au sous-marin jaune. Suite à de multiples occasions de Guedes (14e), Sorloth (17e) ou Coquelin (24e), stoppées par Pau Lopez, Villarreal ouvrait logiquement le score à la demi-heure de jeu. Sur un bon centre de Femenia, Capoue marquait d’une tête piquée pour lancer l’opération remontada (1-0 à la 32e). Le milieu de terrain français était ensuite tout proche du doublé avant la pause (34e, 45e).

Au retour des vestiaires, et vis-à-vis du mauvais visage affiché par son équipe en première période, Gasset faisait des choix forts en mettant Harit et Aubameyang sur le terrain. Une décision presque payante, puisque que l’attaquant gabonais était près d’éteindre la Cerámica sur une passe du milieu marocain, mais le goleador marseillais se loupait complètement (48e). Cette action ratée coûtait chère à Marseille, vu que quelques minutes plus tard, Sorloth doublait la mise d’un extérieur du gauche après intervention de la VAR pour un hors-jeu potentiel (2-0 à la 54e). Par la suite, l’OM continuait de subir, Pau Lopez faisant un autre exploit (73e), mais le gardien espagnol ne pouvait rien faire sur une tête décroisée de Mosquera sur un coup-franc tiré par Baena (3-0 à la 86e). À un but de la remontada, l’équipe de Marcelino continuait de pousser devant un public en feu, mais Pau Lopez sauvait encore Marseille (92e). Au bout du temps additionnel, Clauss délivrait finalement tout le peuple olympien en plantant le but de la délivrance après un énorme numéro d'Aubameyang (3-1 à la 94e).



En gagnant 5-3 au cumulé de l’aller/retour, l’OM se qualifie donc pour les quarts de finale de l’Europa League. Une belle réussite face à un gros club de Liga, malgré la première défaite de Marseille sous l’ère Gasset.