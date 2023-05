Effrayé par Tudor, il refuse de jouer à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse du RC Lens. Un choc très attendu par les fans et observateurs des deux formations.

Le sprint final en Ligue 1 ne manque pas de suspense. Ce samedi soir, le RC Lens reçoit l'OM. Un match ô combien important pour le podium entre le 3e et le 2e de notre championnat. La tension est logiquement présente avec ce choc. Si quelques doutes étaient de rigueur ces dernières semaines autour de l'OM et de sa fraicheur physique, force est de constater que les joueurs d'Igor Tudor tiennent la route. L'entraineur croate de l'OM demande énormément à ses troupes au quotidien et ne veut surtout pas relâcher la pression en cette fin de saison si importante. Car une qualification pour la prochaine Ligue des champions est presque vitale pour le projet et les ambitions à Marseille. D'ailleurs, certains joueurs ont déjà fait leur choix concernant le mercato estival.

Tudor, une méthode qui fait peur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Comme l'indique ces dernières heures L'Equipe, les méthodes d'Igor Tudor avec l'OM et plus globalement comme entraineur de haut niveau font peur à certains footballeurs. « Le style Tudor demande de l'abnégation. Récemment, un cadre du vestiaire marseillais demandait à un ancien coéquipier dans sa jeunesse, devenu un très bon joueur de L1, de le rejoindre à l'OM la saison prochaine. Réponse de l'intéressé : « Impossible, je crèverais à l'entraînement ! », révèle en effet le média, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les fans de l'OM. Ces derniers ne veulent pas de joueurs pas prêts à se donner à 100% pour leur club. Lors de la prochaine intersaison, les Phocéens devront se montrer habiles et viser les profils justes et adaptés à la vision des choses de Tudor. Surtout qu'il faudra gérer tous les tableaux et faire mieux que cette saison, où les déceptions ont été grandes en Ligue des champions et en Coupe de France. A moins que Tudor ne prenne tout le monde de court et quitter l'OM, lui qui est annoncé dans les petits papiers de la Juventus.