OM : Thiago Almada, c'est 25 millions d'euros mais Longoria a une idée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suivi par l’OM lors du mercato estival, Thiago Almada avait rejoint la MLS. Mais le crack argentin est toujours sur les tablettes de Pablo Longoria en cas de départ au milieu de terrain.

Champion du monde avec l’Argentine au Qatar, même s’il a peu participé aux matchs de l’Albicéleste durant le Mondial, Thiago Almada est un joueur qui plait toujours à l’Olympique de Marseille. Dans le viseur de Pablo Longoria l’été dernier, le crack d’Atlanta United aux Etats-Unis avait finalement échappé à l’OM. L’état-major du club phocéen n’a pas oublié Thiago Almada et selon les informations de MLS Transfers, une nouvelle offensive de l’actuel troisième de la Ligue 1 lors du prochain mercato n’est pas à exclure dans le dossier Almada.

Thiago Almada de nouveau ciblé par l'OM

Marseille aura toutefois fort à faire dans ce dossier, car la concurrence est rude. En Ligue 1, un autre club est sur les rangs pour accueillir le numéro huit d’Atlanta : l’OGC Nice. Un club de Liga s’est également renseigné sur les conditions d’un transfert de Thiago Almada cette semaine, preuve que le joueur est courtisé et qu’il ne sera pas simple pour l’OM de rafler la mise. Mais à priori, le natif de Buenos Aires n’est pas insensible à l’intérêt du club phocéen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thiago Ezequiel Almada (@thiago_almada23)

Et pour preuve, le milieu offensif de 21 ans a liké deux tweets au sujet de son possible transfert à Marseille, preuve que cette éventualité est susceptible de lui plaire. A en croire le média américain, il faudra néanmoins passer à la banque pour s’offrir les services d’un tel joueur, estimé à plus de 25 millions d’euros. Une vente de Mattéo Guendouzi, qui évolue au même poste et qui s’avère être le joueur le plus bankable de l’effectif de l’Olympique de Marseille, pourrait ainsi être indispensable pour ficeler un dossier aussi onéreux du côté de Pablo Longoria et de Frank McCourt.