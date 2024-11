Dominique Sévérac cartonne un OM qui se voyait en haut de l'affiche

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Alors que le Paris Saint-Germain dispose d'une avance confortable sur l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, n'a pas manqué de tacler les ambitions phocéennes.

Au début de la saison, l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi était particulièrement surprenant. En glanant 13 points sur 15 possibles après les 5 premières rencontres de la saison, beaucoup de supporters phocéens et autres observateurs du club voyaient déjà l'OM se disputer le titre avec le Paris Saint-Germain. Dès lors que les joueurs ont dû répondre à des questions autour de ce propos en conférence de presse et ont affiché leurs ambitions en conséquences, le club n'a plus réussi à tourner aussi bien qu'en début de saison. Une situation que n'hésite pas à critiquer Dominique Sévérac, journaliste au Parisien. Ce dernier n'a pas mâché ses mots concernant le début de saison du rival marseillais.

Dominic Sévérac dégomme l'OM

Dans un article paru dans Le Parisien ce vendredi, Dominic Sévérac évoque justement l'avance qu'a le Paris Saint-Germain sur la concurrence. Pour lui, le titre symbolique de champion d'automne n'a aucune chance de revenir à l'AS Monaco et encore moins à l'Olympique de Marseille. Le tout, en taclant sans se cacher les ambitions phocéennes. « La concurrence reste faible, Marseille s'étant dégonflé sur le terrain après avoir fanfaronné en conférence de presse sur sa capacité à disputer le titre cette saison. Les Phocéens parlaient peut-être du titre de l'équipe la plus bancale de Ligue 1, pour lequel ils concourent vraiment », a lâché le journaliste parisien, visiblement inspiré par la dégringolade de l'OM sur le plan des résultats.

Des propos qui vont logiquement continuer d'alimenter la rivalité entre les deux clubs. L'Olympique de Marseille avait pourtant déjà eu l'occasion de revenir sur son grand rival en championnat lors de la réception du Paris Saint-Germain au Vélodrome. Mais après 3 buts encaissés dès la première mi-temps, les ambitions phocéennes de mettre la pression sur le PSG ont été tuées dans l’œuf.