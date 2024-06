Conceiçao à l’OM ‍: « ‍Si c'est bancal, il ne va pas forcer ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations se poursuivent entre l’OM et Sergio Conceiçao, avec l’espoir du côté de Marseille que les discussions aboutissent à un accord d’ici la fin de la semaine pour la venue de l’entraîneur portugais. Cela parait fragile avec notamment la rumeur De Zerbi désormais.

Depuis près de deux semaines, l’Olympique de Marseille est en discussions avancées avec Sergio Conceiçao, priorité du club depuis l’échec de la piste Paulo Fonseca. Ces derniers jours, la tendance est à l’optimisme dans le camp olympien, et l’on estime qu’un accord définitif pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine. Pablo Longoria aurait aimé annoncé son nouvel entraîneur plus rapidement, mais le président espagnol a fait le choix de la patience sur sa cible n°1, plutôt que de foncer sur un plan B et commencer la saison sur de mauvaises bases. L’avenir nous dira si le président de l’OM ainsi que son conseiller Mehdi Benatia ont eu raison d’agir ainsi. Dans les colonnes de L’Equipe, Malang Sarr est revenu sur le caractère imprévisible de son ancien coach, qu’il a bien connu lorsque l’ancien Niçois défendait les couleurs du FC Porto.

OM : Sergio Conceiçao arrive d'ici 48 heures ! https://t.co/GGuhPeBVq5 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

« Il est spécial ! Il vient sous certaines conditions, car il a besoin de garanties. Il ne va jamais se lancer dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Si le projet est à la hauteur de ses ambitions, il va tout donner. Mais si c'est bancal, il ne va pas forcer. Une fois que c'est fixé, peu importe ce qu'il a entre les mains : il va tirer le maximum de ses joueurs. C'est un meneur d'hommes avant tout, même s'il a été un très bon milieu offensif. Sa qualité principale, c'était l'agressivité, défensive ou offensive, et il réussit à la transmettre à ses équipes. Elles ont toujours été des modèles d’intensité » a lancé l’ancien défenseur du FC Porto. Une description de Sergio Conceiçao qui va sans doute donner envie aux supporters de l’OM, même si l’imprévisibilité de l’entraîneur portugais fera sans doute trembler les dirigeants phocéens jusqu’au bout.

L’accord financier avec Jorge Mendes est ficelé depuis plusieurs jours, mais l’entraîneur portugais attend toujours des garanties, notamment en ce qui concerne le mercato de l’Olympique de Marseille cet été. Des atermoiements qui commencent à agacer Pablo Longoria, qui a décidé de se lancer sur la piste Roberto De Zerbi pour faire accélérer les choses, dans un sens comme dans l'autre.