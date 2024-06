Coup de tonnerre, De Zerbi tout proche de l’OM ‍!

L'OM est lassée d'attendre le "oui" de Sergio Conceiçao, et a décidé de passer la vitesse supérieure pour faire venir Roberto De Zerbi, libre après deux belles expériences en Italie et en Angleterre.

Gros retournement de situation à l’Olympique de Marseille où Pablo Longoria en a clairement marre d’attendre le feu vert de Sergio Conceicao. Le président marseillais a décidé d’avancer sur un autre dossier et fonce sur Roberto De Zerbi. Ce dernier est libre de tout engagement après la fin de son contrat à Brighton, et représente un jeune entraineur très prisé dans le football européen. Selon la presse italienne, tout va très vite dans ce dossier et l’OM lui a offert un contrat de trois ans. Le technicien italien est tenté par l’idée d’accepter l’offre, alors qu’il n’a pas trouvé de poste cet été malgré une cote très élevée. Il pourrait venir avec de fortes ambitions, lui qui est connu pour avoir un staff très complet, et qui était par exemple composé de 12 personnes à Brighton.

