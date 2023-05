Clément Turpin anti-OM, la théorie du complot se confirme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La colère n’est pas redescendue à Marseille après le but annulé à Alexis Sanchez par Clément Turpin au début du choc face à Lens (2-1).

Samedi soir, l’Olympique de Marseille a perdu gros dans la course à la deuxième place. Dauphin du PSG avec un point d’avance sur les Sang et Or avant ce choc, le club phocéen s’est incliné 2-1 à Bollaert et compte maintenant deux points de retard sur l’équipe de Franck Haise, à quatre journées de la fin du championnat. Rien n’est encore fait de manière définitive mais cette 33e journée peut marquer un tournant décisif dans cette fin de saison. A Marseille, la colère est toujours présente après cette rencontre principalement en raison de l’arbitrage de Clément Turpin et de ses arbitres en charge de l’assistance vidéo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Après moins de dix minutes de jeu, Alexis Sanchez pensait avoir ouvert le score mais après avoir été appelé par ses assistants en charge de la VAR, Clément Turpin a fait le choix polémique de refuser le but du Chilien pour une faute très légère sur le défenseur lensois Kevin Danso. Dans le camp marseillais, l’incompréhension est totale et la haine envers Clément Turpin est plus forte que jamais alors que l’arbitre jouissait déjà d’une réputation anti-OM chez les supporters marseillais. Ce sentiment est renforcé comme le prouve le dernier article du site FootMarseille, qui a analysé le bilan de M.Turpin avec l’Olympique de Marseille.

Le bilan de Turpin avec l'OM épluché en détails

Le média indique que le numéro un des arbitres français a arbitré l’OM à 41 reprises dans a carrière pour seulement 13 victoires et 19 défaite du club phocéen. « On note aussi qu'en 41 matchs avec Turpin, le club marseillais a bénéficié de 6 penalties. À titre de comparaison, le PSG en a eu 17 en 53 rencontres et Lyon 11 en 47 rendez-vous » ajoute le média, pour qui il ne fait maintenant plus aucun doute que Clément Turpin ne porte pas l’OM dans son cœur. Rien ne permet bien sûr de le prouver mais chez les supporters marseillais, cela est désormais une certitude. Un sentiment que Pablo Longoria va commencer à partager avec de plus en plus de rancœurs envers l’arbitre tricolore, déjà très critiqué en Europe il y a deux semaines pour son arbitrage du choc de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City.