Claudinho à l'OM, Pablo Longoria a un rendez-vous imminent !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cela avait été un nom évoqué en début de mercato du côté de l'Olympique de Marseille, mais l'OM semblait être passé à autre chose. Claudinho est plus près que jamais du club phocéen.

Le 27 juin dernier, alors que les rumeurs s’intensifiaient sur la possible venue du milieu offensif brésilien de 27 ans, l’agent de Claudinho avait été très clair. « L’intérêt de Marseille et de la Roma est une rumeur de plus. J'ai dit à plusieurs reprises que Claudinho resterait au Zénith Saint-Pétersbourg », avait expliqué dans la presse russe le représentant du joueur. Mais ces propos doivent être à prendre avec des pincettes, car le média 90 Football, dont les infos sur le mercato français sont très fiables, affirme que non seulement l’OM est toujours en contact avec le clan Claudinho, mais qu’en plus une réunion est organisé « dans les prochains jours » entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les émissaires du joueur. Ce dernier, qui s’est révélé sous le maillot des Corinthians, avant de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg l’été dernier moyennant 12 millions d’euros, est désormais chaud pour signer avec le vice-champion de France.

Claudinho jouera l'Europe avec l'OM pas avec le Zénith

Auteur d’une superbe saison dans le championnat de Russie, dont il été désigné MVP cette saison, Claudinho sait que la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine l’empêche durablement de jouer les coupes européennes et forcément cela l’incite à réfléchir à son avenir à Saint-Pétersbourg. Selon 90 Football, les négociations auraient subitement accéléré et si aucun accord n'est signé, les deux parties se seraient vraiment rapprochées, au point de rendre l'opération possible. Du côté de l'Olympique de Marseille, le profil du milieu brésilien plait énormément, et il colle avec le souhait de Frank McCourt de recruter 3 ou 4 joueurs capables d'enflammer le Vélodrome.