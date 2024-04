L'OM trop petit pour l'Europa League, ce journaliste tape fort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Qualifié pour les demi-finales de l'Europa League, l'Olympique de Marseille rêve d'ajouter un trophée dans son armoire. Mais certains ne voient pas l'OM aller en finale.

C’est aujourd’hui que commençait la vente des tickets pour la demi-finale aller de l’Europa League qui opposera le jeudi 2 mai prochain l’OM à l’Atalanta dans un Vélodrome qui sera rapidement archi comble. Selon les premiers échos en provenance de Marseille, et sans surprise, les supporters prioritaires se sont rués sur les places afin d’assister à ce choc. Sur le plan sportif, le match nul de l’équipe de Jean-Louis Gasset à Toulouse a confirmé que cette formation avait du caractère et ne s’avouait jamais vaincue, mais qu’elle manquait tout de même d’un peu de talent. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Pierre Maturana, directeur de la rédaction de So Foot, estime que se qualifier pour la finale de l’Europa League, prévue le 22 mai à Dublin, sera un vrai exploit, car il pense que l’OM est l’équipe la plus faible du dernier carré de C3.

L'OM n'est pas au niveau des trois autres équipes

🔵 La C3 doit-elle être le seul objectif de l'OM ?



🗣️ @pierre_maturana : "C'est le moins favori des quatre derniers clubs..." #EDG pic.twitter.com/O8amhy23ag — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 22, 2024

Faisant réagir son confrère Karim Bennani, dont le coeur bat visiblement pour Marseille, le patron de So Foot a livré le fond de sa pensée. « Que tu les fasses tourner ou pas en championnats, les joueurs de l’OM vont jouer le coup à fond. J’essaie un peu de nuancer la chose, c’est qu’ils sont les outsiders parmi les quatre derniers clubs encore qualifiés en Europa League. L’OM, c'est le moins favori de quatre clubs qui jouent cette coupe d’Europe. S’ils la gagnent, c’est un vrai exploit par rapport à ce qu’il y a en face d’eux. Leverkusen c’est au-dessus, la Roma c’est au-dessus et Bergame c’est aussi au-dessus. Je vais même dire que l’Atalanta c’est l’exemple que Marseille devrait prendre en matière de développement et de jeu. L’Atalanta est sixième en Serie A, avec de bons parcours européens récemment et donc une expérience en plus, alors que l’OM n’est pas très bon dans le jeu et s’en sort un peu miraculeusement. Bergame, c’est plus fort que Benfica, c’est clair », a prévenu Pierre Maturana, pas convaincu malgré la victoire arrachée par l'OM avec les tripes contre Benfica jeudi dernier.