OM : Claudinho à Marseille, la Russie dit niet

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM étaient très emballés à l'idée de voir Claudinho, le milieu offensif brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg venir lors du mercato. Mais une mauvaise nouvelle est venue de Russie.

Ce lundi, Mauro Cezar, journaliste brésilien, avait lancé une rumeur concernant un possible renfort de l’OM, Claudinho, un numéro 10 de 25 ans qui évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg et a encore quatre ans de contrat. Très vite, cela s’est excité du côté des fans marseillais, des vidéos circulant afin de démontrer le talent du joueur brésilien, même si la valeur du joueur, estimée à 20 millions d’euros, pouvait calmer un peu l’ambiance. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est l’agent de Claudinho qui s’est invité dans cette actualité en venant très clairement mettre les choses au point en réponse aux propos de Mauro Cezar. S’exprimant sur FootMercato, le représentant a fait une réponse qui ne laisse pas la place au moindre doute concernant l’avenir du milieu de terrain.

Claudinho à l'OM, c'est non

Pour Luis Fernando Garcia, tout ce qui se dit sur Claudinho est faux, et ce dernier ne quittera pas le club russe cet été. Et cela même si le Zénith Saint-Péterbourg, champion de Russie en titre, est interdit de coupes européennes par l’UEFA, suite à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine. « L’intérêt de Marseille et de la Roma est une autre rumeur. J'ai dit à plusieurs reprises que Claudinho resterait au Zénith », a fait savoir l’agent du joueur brésilien, lequel a rejoint le club de Saint-Péterbourg le 13 août 2021 moyennant 12 millions d’euros en provenance du club brésilien du Red Bull Bragantino. L'Olympique de Marseille va donc devoir se tourner vers une autre piste si Pablo Longoria veut apporter du soutien à Dimitri Payet au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli.