Cinq mises à l’écart, l’OM fait le ménage

Par Eric Bethsy

Après le départ du médecin Jean-Baptiste Grisoli, l’Olympique de Marseille a écarté cinq intendants. Ces derniers ne travailleront plus avec le groupe professionnel et pourraient exercer d’autres fonctions au sein du club phocéen.

C’est l’heure du grand ménage à l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, on apprenait l’éviction du médecin Jean-Baptiste Grisoli sans connaître les raisons de cette décision. Et ce vendredi, nos confrères de RMC révèlent les mises à l’écart de cinq intendants. Ces derniers doivent quitter leurs fonctions auprès du groupe professionnel.

La direction olympienne leur a effectivement demandé de ne pas se rendre au centre d’entraînement pour le moment. Ils n’étaient donc pas présents pour la séance du jour. Parmi eux, Walid Baaloul et les deux frères Berbachi, Samir et Rani, qui s’occupait précédemment de la sécurité du groupe professionnel avant de devenir team manager et intendant. A noter que l’Olympique de Marseille, pourtant contacté par la radio, n’a pas souhaité expliquer les raisons de ces mises à l’écart.

Plusieurs secteurs concernés

La source précise simplement que les cinq intendants pourraient bientôt occuper d’autres fonctions liées à leurs compétences au sein du club phocéen. Du moins s’ils acceptent la proposition des dirigeants apparemment déterminés à amener du changement en interne. L’Olympique de Marseille s’est effectivement lancée dans une réorganisation de certains secteurs. Une tendance peut-être accélérée par les récents événements.

Rappelons que le pensionnaire du Vélodrome traverse une grave crise depuis la réunion tendue avec les groupes de supporters, accusés d’avoir menacé des dirigeants la semaine dernière. Après une réflexion de plusieurs jours, le président Pablo Longoria a finalement décidé de rester aux commandes, et de nommer l’entraîneur italien Gennaro Gattuso pour compenser la démission de Marcelino et de son staff technique. D’autres changements importants ne sont donc pas à exclure à l’Olympique de Marseille.