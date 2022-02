OM : Payet est cramé, Riolo tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

A l’image de l’OM, Dimitri Payet n’est plus aussi performant qu’en début de saison. Une réalité qui fait mal à Marseille et Jorge Sampaoli, dont l'équipe a été tenue en échec (1-1) ce week-end à Troyes.

Mais où est donc passé le Dimitri Payet du début de saison ? Celui qui avait des jambes de feu et savait encore faire des différences. Comme une partie de ses coéquipiers, Dimitri Payet a livré une bien pâle copie au Stade de l’Aube ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. L’ancien joueur de West-Ham, buteur sur penalty comme ses 3 derniers buts en championnat, n’a plus marqué dans le jeu depuis le 27 octobre et un match nul (1-1), toujours à Troyes mais face à Nice. Le meilleur buteur de l’OM en championnat (9 buts, 9 passes) ne rayonne plus et c’est bien son club qui en fait les frais. La semaine dernière, les Marseillais ont été battus (0-2) au Stade Vélodrome par Clermont. Nouvelle contre-performance ce week-end face à un club qui joue le maintien en Ligue 1. Inquiétant.

Daniel Riolo : « Payet est en train de lâcher »

L’Olympique de Marseille va mal. Jorge Sampaoli en prend également pour son grade au vu de ses choix qui peuvent parfois laisser perplexes comme la non titularisation à certaines reprises d’Arkadiusz Milik. Pour Daniel Riolo, il y a un gros problème en interne. « Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. Le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des petites équipes. Marseille ne va pas bien. Entre Payet, Milik et Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé » a lâché Daniel Riolo sur l’After Foot (RMC). A 34 ans, Dimitri Payet est-il en train de saturer à l’OM ? Oui on peut l’imaginer suite aux derniers résultats marseillais très décevants. « Il serait bien de dégonfler la tête » a déclaré le Réunionnais à la fin du match face à Clermont. Ambiance tendue chez le dauphin du PSG.