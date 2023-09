Christophe Galtier l'anti-Longoria, cocktail explosif à l'OM

Dans : OM.

Christophe Galtier est l’une des cibles privilégiées par Pablo Longoria pour prendre la succession de Marcelino à l’OM. Mais cette piste est loin d’emballer Daniel Riolo, pas convaincu que l’ex-coach du PSG soit l’homme de la situation pour Marseille dans le contexte actuel du club.

A la recherche d’un entraîneur pour prendre la succession de Marcelino, démissionnaire la semaine dernière, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes. A la stupeur générale, le nom d’Igor Tudor est ressorti du chapeau au cours des dernières heures selon La Provence. Mais à ce jour, la piste la plus crédible mène à Christophe Galtier, sans club depuis le mois de juin et son départ… du Paris Saint-Germain.

Galtier à l'OM, Riolo n'est pas convaincu

Pablo Longoria apprécie le profil du natif de Marseille, qui connait bien le contexte local. De plus, Galtier présente l’avantage d’être opérationnel tout de suite en Ligue 1, un championnat qu’il connait sur le bout des doigts. Malgré son passé en tant que coach du PSG et l’enquête judiciaire dont il fait l’objet, il reste pour l’instant le favori pour le poste d’entraîneur de l’OM. Et ce n’est pas forcément bon signe selon Daniel Riolo, pas franchement emballé par la perspective de voir le technicien français de 57 ans sur le banc olympien dans les jours à venir.

« Christophe Galtier a tout simplement entraîné le PSG, il a été au Vélodrome et il s’est embrouillé avec une partie du public… Alors que c’est un vrai Marseillais et que le rêve de sa vie, c’est d’entraîner l’OM. Voilà pourquoi il se pourrait que les supporters marseillais ne soient pas tout de suite très contents. Je ne crois pas que ce soit tapis rouge immédiatement pour Galtier à l’OM, avant le tapis rouge il y aura des cailloux. Mais que ce soit la bonne personne là maintenant, oui peut-être » juge Daniel Riolo, peu convaincu, avant de conclure dans l’After Foot sur RMC.

Pablo Longoria totalement perdu ?

« Mais attention il a passé une très sale année, il faut qu’il s’en remette. A Lille ça a fonctionné mais Luis Campos faisant un travail monumental y compris dans le vestiaire. A Nice ça n’a pas marché et au PSG rien n’a marché. Avec Galtier on est dans le reniement total de ce que Longoria avait prévu pour son club. Il entérine ses erreurs, ce n’est pas le genre de coach qu’il avait envie de prendre. Cela concrétise le fait qu’il soit complètement perdu et je pense qu’il est complètement perdu » analyse le journaliste, qui attend de voir comment la situation va évoluer pour Pablo Longoria et surtout, quel sera le choix définitif du président de l’Olympique de Marseille. Christophe Galtier ou un autre entraîneur, alors que les anciens coachs marseillais de l’ère Longoria sont tous libres : Jorge Sampaoli, Igor Tudor et André Villas-Boas.