Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et Longoria, le ton monte

Par Claude Dautel

Cette semaine, Pablo Longoria s'en est pris à ceux qui tentent de déstabiliser l'Olympique de Marseille. Et l'un d'entre eux s'est clairement senti visé concernant la vente annoncée de l'OM.

Le président de l'Olympique de Marseille n'est ni sourd ni aveugle, et depuis trois ans, il sait que les réseaux sociaux sont agités en permanence concernant la cession possible du club qu'il dirige à des Saoudiens. Si en 2021, l'OM avait publié un communiqué pour démentir la cession, depuis Frank McCourt et Pablo Longoria ne s'expriment plus sur le sujet. Mais cette semaine, dans un long entretien accordé à AS avant le match contre Villarreal, le patron de Marseille a regretté ce buzz permanent autour de l'avenir de l'OM : « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Une petite phrase qui a fait tilt dans la tête du principal acteur de cette rumeur sur la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite, Thibaud Vézirian. Critiqué par de nombreux supporters du club provençal, ce dernier a répondu directement aux critiques de Pablo Longoria.

Longoria et la vente de l'OM, il n'a pas le choix

Pour celui qui affirme depuis mars 2021 que l'Olympique de Marseille est en passe d'être repris par des investisseurs d'Arabie Saoudite, désormais avec des Indiens, le président de l'OM ne manque pas de culot de nier ainsi la réalité. « Tout ce qui n’est pas public n’existe pas, selon Longoria. Mais ignorer les rumeurs ne fait qu’accroître la soif de transparence et d’honnêteté chez les supporters. Jusqu’au dernier jour, il démentira, parce qu’il est contraint par son rôle (...) Il faut arrêter d’accuser d’autres personnes et de leur donner de l’importance, surtout lorsqu’il y a un travail journalistique aussi sérieux derrière ce type d’information, et qu’il n’y a aucune volonté de déstabiliser ou de gêner qui que ce soit. Ce qui est crucial, c’est d’être un peu plus transparent et honnête envers les supporters. C’est important, surtout pour le bien du football français et son avenir », a confié Thibaud Vézirian, afin de convaincre ceux qui le suivent dans ce feuilleton qu'ils ne doivent pas croire le président de l'Olympique de Marseille. L'impatience commence tout de même à poindre concernant l'officialisation repoussée de mois en mois pour des raisons nébuleuses.