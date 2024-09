Carton assuré, le nouveau maillot de l’OM fait sensation ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’occasion de son 125e anniversaire, l’Olympique de Marseille portera un nouveau maillot lors du match contre l’OGC Nice samedi en Ligue 1. Une tunique blanche particulièrement appréciée sur les réseaux sociaux, où les supporters marseillais se préparent à l’acheter dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille s’est offert un beau cadeau pour ses 125 ans. Ce vendredi, le club phocéen a profité de l’occasion pour annoncer un nouveau maillot. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tunique présentée plaît beaucoup aux supporters marseillais. Le pensionnaire du Vélodrome a en effet dévoilé une tenue intégralement blanche pour les joueurs de champ, ou noire pour les gardiens, notamment avec l’aide de certains anciens de la maison comme Jean-Pierre Papin, Mamadou Niang ou encore Basile Boli qui ont participé à la promotion.

Et pour cause, ce maillot « imaginé et conçu pour honorer l'histoire du club de la cité phocéenne (…) rend hommage aux premières années de l’Olympique de Marseille », peut-on lire sur le site officiel de la formation olympienne. Parmi les détails remarqués, « le col type polo a été choisi pour représenter la prestance de l’époque sur les terrains et faire un rappel aux chemises de sport des années 1899 ». Les supporters, généralement peu emballés par la présence des sponsors sur les maillots, sont également ravis de constater que les partenaires apparaissent cette fois en toute discrétion.

Le geste des sponsors

Ces collaborateurs « se sont associés au projet de maillot anniversaire en optant pour des logos blancs, afin de laisser place au design inédit et puissant du maillot ». Un choix pertinent puisque cette nouvelle tunique va sûrement connaître un franc succès. Les fans se tiennent déjà prêts à l’acheter à partir de minuit sur la boutique en ligne, ou dès samedi matin dans les boutiques officielles de l’OM qui portera sa tenue blanche contre l’OGC Nice un peu plus tard dans la journée.