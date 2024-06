Brest laisse filer sa révélation, l’OM est sur le coup

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré l’absence de compétition européenne la saison prochaine, l’Olympique de Marseille se montre ambitieux sur le marché des transferts. Le club phocéen se verrait bien piocher dans l’équipe type du Stade Brestois, où le défenseur central Lilian Brassier bénéficie d’un bon de sortie à utiliser cet été.

Déterminé à rebâtir un effectif à la hauteur de ses ambitions, Pablo Longoria ne peut pas encore évoluer au rythme espéré. Le président de l’Olympique de Marseille attend toujours que la situation se débloque pour Sergio Conceição à Porto. Sans entraîneur nommé, il paraît plus difficile d’avancer dans le recrutement. Ce qui n’empêche pas la direction d’étudier certaines pistes. En ce qui concerne la charnière centrale par exemple, le club phocéen est cité par Tuttosport parmi les courtisans de Lilian Brassier.

Le défenseur central de 24 ans sort d’une saison convaincante à Brest. Ces derniers mois, l’ancien joueur du Stade Rennais a clairement franchi un cap et contribué à la belle saison du SB29, troisième de Ligue 1. On ne devrait plus le retrouver dans les rangs brestois la saison prochaine, ses dirigeants lui ayant accordé un bon de sortie à utiliser cet été. Lilian Brassier arrive effectivement à un an de la fin de son contrat et sa situation attire du beau monde sur le marché des transferts.

Monaco parmi les concurrents

En plus de l’Olympique de Marseille, le média italien révèle un intérêt de Bologne, récent cinquième de Serie A. Et d’autres sources évoquaient la présence de Stuttgart, Villarreal et surtout l’AS Monaco. Autant dire que le pensionnaire du Vélodrome n’aura pas le champ libre sur ce dossier. Certes, le club phocéen reste particulièrement attractif. Mais l’absence de compétition européenne la saison prochaine pourrait représenter un obstacle pour certaines cibles comme Lilian Brassier. En tout cas, le prix de son transfert devrait être abordable puisque sa valeur est estimée à environ 10 millions d’euros.