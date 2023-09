Bonne nouvelle pour l’OM, l’Ajax est aussi en crise

Dans : OM.

En pleine tempête après la réunion entre la direction et les groupes de supporters lundi, l’Olympique de Marseille est perturbé dans la préparation de son match de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Mais les Néerlandais n’abordent pas non plus la rencontre dans les meilleures conditions.

L’entraîneur Marcelino et son staff subitement partis, la direction qui menace d’en faire autant à cause des supporters menaçants… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille ne peut pas préparer sereinement son entrée dans la Ligue Europa. Mais la bonne nouvelle pour les Marseillais, c’est que leur adversaire, l’Ajax Amsterdam, est aussi en crise pour des raisons différentes.

Après une seule victoire en quatre matchs, l’équipe provisoirement classée 12e d’Eredivisie n’est pas épargnée par ses supporters. Son coach Maurice Steijn est critiqué, tout comme le directeur sportif Sven Mislintat, soupçonné d’avoir recruté l’international croate Borna Sosa grâce à une agence qui possède des parts dans sa société. Ces problèmes étaient donc au menu de la conférence de presse de Maurice Steijn, agacé.

« Je comprends vos questions, mais ça n'a rien à voir avec le match de demain, a réagi le coach de l’Ajax Amsterdam face aux journalistes. La seule chose que je pense sur le directeur sportif, c'est que ça ne nous aide pas sportivement, dans notre préparation. Il est actionnaire d'une société. Le plus important, c'est que les joueurs soient prêts pour demain. Tout cette histoire nous rend mal à l'aise. A nous de rester tranquilles. »

Quel OM contre l'Ajax ?

Et pour ne rien arranger, le départ de son homologue Marcelino, remplacé par l’intérimaire Jacques Abardonado, rend l’Olympique de Marseille illisible. « Marseille est une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités, très physique et qui joue en 4-4-2, dans une très bonne organisation, a-t-il décrit en pensant au schéma de Marcelino. On verra demain ce qu'il se passe avec le nouveau coach. On a analysé les choses pour savoir qui sera le nouveau coach même si on n'a rien reçu d'officiel. »

« Mais on a surtout étudié l'équipe de ces dernières semaines, et on va s'appuyer là-dessus pour le match de demain. La situation de l'OM ne m'affecte pas, on se prépare pour le 4-4-2 de Marseille, une équipe qui joue très bien, avec beaucoup de dynamisme. C'est un adversaire très fort qui laisse aussi beaucoup d'espaces. J'espère que nous pourrons les trouver. On travaille pour obtenir un résultat digne de l'Ajax », a annoncé Maurice Steijn, loin d’être confiant.