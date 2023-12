22ME pour El Khannouss, l'OM déchire son offre

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille a pour objectif assumé une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui passe par un retour dans le top 4 de la Ligue 1. Pour cela, le mercato d'hiver sera utile.

D'après les informations du compte marocain @H24Info, l'OM est intéressé par les services de Bilal El Khannouss. Le milieu de terrain de Genk et commence à prendre de plus en plus d'épaisseur, notamment avec la sélection du Maroc, lui qui a participé au brillant parcours des Lions de l'Atlas lors du Mondial 2022 au Qatar. Il est donc fort probable que Walid Regragui le sélectionnera pour la CAN qui débute dans trois semaines en Côte d'Ivoire. Un bel accomplissement pour ce jeune milieu de terrain, âge de seulement 19 ans. Toutefois, La Minute OM confirme que si le joueur a bien été proposé à Marseille, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont finalement dit non à son arrivée à la Commanderie. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations pourrait être l'explication la plus probable.

La CAN bloque le transfert d'El Khannouss à l'OM

🔵⚪️ | 🇲🇦 : Concernant la rumeur Bilal El Khannouss 🇲🇦 le joueur a bien été proposé au club, mais ils ne sont pas intéressés. (je ne connais pas la raison, mais c’est peut-être a cause de la CAN) #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/1PiVArbAmL — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 26, 2023

Marseille va en effet déjà perdre plusieurs éléments importants pendant cette compétition et l'OM ne fera pas le choix de recruter au mercato hivernal un joueur capable d'aller très loin dans la CAN, laquelle s'achèvera mi-février. Même si Medhi Benatia, nouveau conseiller sportif de l'OM, apprécie le profil du Marocain aux 7 sélections, Pablo Longoria ne va sûrement pas accepter de recruter un joueur qui pourrait être absent plusieurs semaines, et qui est tout de même évalué à 22 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt.