Ben Yedder successeur de Sanchez, coup dur pour l’OM ‍!

Wissam Ben Yedder est la piste privilégiée par l’OM en cas de départ d’Alexis Sanchez durant ce mercato estival. Mais le buteur de l’ASM est également sur les tablettes du Stade Rennais…

Concurrence inattendue pour l’Olympique de Marseille dans le dossier Wissam Ben Yedder. Alors que l’international français de Monaco est l’une des pistes creusées par Pablo Longoria en cas de départ d’Alexis Sanchez, l’ancien attaquant du FC Séville a d’autres courtisans… y compris en Ligue 1. A la surprise générale, un club français est en passe de faire de l’ombre à l’OM dans le dossier « WBY » puisque Karim Bennani dévoile sur son compte Twitter que le Stade Rennais est à l’affût pour récupérer le capitaine monégasque.

« Le club breton s’est renseigné sur la situation de Wissam Ben Yedder. La direction sportive de Rennes est très intéressée par l’international français » dévoile de manière très inattendue le journaliste de Prime Video. Après avoir bouclé la venue de Ludovic Blas et tandis que les négociations avec Lorient sont très avancées pour le transfert d’Enzo Le Fée, le Stade Rennais n’entend pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite maintenant s’offrir les services d’un buteur chevronné tel que Wissam Ben Yedder, en fin de contrat avec l’ASM dans un an et donc accessible à prix cassé même si son salaire est copieux (plus de 600.000 euros mensuels).

Cet intérêt de Rennes, qui dispose de très gros moyens financiers sur le marché des transferts, est une sale nouvelle pour Pablo Longoria. Et pour cause, le président marseillais a identifié depuis quelques jours Wissam Ben Yedder comme une sérieuse option pour le 4-4-2 de Marcelino, notamment en cas de départ d’Alexis Sanchez. En fin de contrat le 30 juin, le Chilien n’est plus un joueur de l’OM. Mais les négociations se poursuivent entre les deux parties pour tenter de trouver un accord autour d’une prolongation d’un ou deux ans. Selon les informations livrées mercredi par RMC, Marseille a soumis une offre salariale attractive à Alexis Sanchez avec une augmentation de 25 % par rapport à ses émoluments de la saison 2022-2023. Suffisant pour convaincre El Nino Maravilla de prolonger le plaisir en Provence ?