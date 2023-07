Bam ‍! L'OM vise le coup parfait au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta ont souvent réalisé de bons coups au mercato à l'OM. Leur travail en sous-marin est presque aussi remarquable que celui de détection. Ribalta apprécie plus que tout cet aspect du travail.

Dans un football européen toujours plus concurrentiel avec des sommes brassées colossales, il n'est pas évident pour l'OM de tirer son épingle du jeu. La prise de pouvoir de Pablo Longoria s'est accompagnée d'une restriction des dépenses imposée par Frank McCourt. Le président marseillais n'a pas été gêné par cet aspect. Il a su surprendre son monde avec des transferts retentissants tant par les noms amenés que par la soudaineté des arrivées. On repense naturellement à Chancel Mbemba, Alexis Sanchez ou Ruslan Malinovskyi. Le club phocéen a su prendre de vitesse ses potentiels rivaux sur les dossiers sans la moindre difficulté.

Exécuter les cibles sans bruit, Javier Ribalta adore !

Un travail en sous-marin dû à la compétence de Pablo Longoria et de ses équipes. Javier Ribalta est l'un des hommes de base de ce dispositif mais les Français ne le savent pas forcément. L'Espagnol est très discret médiatiquement comme dans son travail à l'OM. Pour une fois et en français, il s'est exprimé publiquement. C'était pour l'émission en ligne Les Réservistes. Il donne les clés de sa méthode pour le mercato. La notion la plus importante à ses yeux reste la discrétion.

« J'aime ce moment où personne ne sait, et là…boom » 💥@JavierRibalta évoque la discrétion lors des négociations.



Ribalta aime agir en silence dans les négociations et réussir à surprendre le public par ses transferts. « Aujourd’hui c’est difficile de trouver un joueur qui ne parle avec personne. Ou l’agent, ou le frère ou la mère ou je sais pas qui, il y a toujours quelqu’un qui parle avec un journaliste, avec un ami. On parle et c’est fini. J’aime beaucoup ce moment quand personne ne sait rien et que le joueur arrive et bam ! », a t-il confié. Une joie toute personnelle que les supporters de l'OM commencent à partager, au fur et à mesure que les beaux noms se succèdent au stade Vélodrome.