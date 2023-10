Balotelli prévient, il trahira l’OM sans aucun problème

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur de l'OM, où il a fait un passage court mais relativement marquant, Mario Balotelli a fait savoir qu'il ne jouerait jamais au PSG en respect de l'antagonisme entre les deux clubs. Sauf en cas de belle offre...

Personnage haut en couleurs du football italien, Mario Balotelli est surtout vu comme un talent gâché. Ses éclairs de génie ont été aussi spectaculaires que rares, et son manque de régularité et d’investissement a fini par lasser tous les clubs de haut niveau où il est passé. Pendant quelques temps, il a réussi à se relancer en France, à Nice puis à l’OM, retrouvant un semblant de succès sur le plan individuel avec ses qualités de finisseur et de frappe de balle. Au sein du Vélodrome, ce personnage fantasque demeure apprécié et l’Italien ne manque jamais l’occasion de faire un petit clin d’oeil à son passage marseillais et à ses fans toujours aussi bouillants.

A 10 ME, il signe au PSG

Et pourtant, il n’y a que l’argent qui fait marcher le footballeur reparti en Turquie après une pige catastrophique en Suisse du côté de Sion. Ainsi, dans un entretien sur TV Play, il a annoncé dans un premier temps qu’il ne jouerait jamais pour le PSG afin de ne pas trahir l’OM et sa haine du club de la capitale. Avant de revenir sur ses propos, avec au moins beaucoup d’honnêteté de le dire à voix haut, quand on lui évoque le salaire qu’il pourrait toucher à Paris. « Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG. S’ils me proposent 10 millions ? À 10 millions oui… Même si l’équipe d’Enock (son frère) m’appelle et me donne 10 millions, j’irai jouer avec mon frère. J’ai du respect pour eux, mais les pauvres ont Enock pour marquer des buts contre leur camp », en a rigolé Mario Balotelli, qui sait que les choix de carrière sont parfois dictés plus par la porte-feuille que par le coeur. La question ne se pose toutefois pas, puisqu’à 33 ans, Super Mario semble déjà proche de la fin de sa carrière. Et si le PSG a parfois réalisé quelques coups avec des vieilles gloires, ce ne semble plus du tout être la tendance ces derniers mois.