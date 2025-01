Balerdi à la ramasse, l'OM va prendre une décision

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a démarré fort son année 2025. La victoire de ce samedi soir en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais fait énormément de bien aux hommes de Roberto De Zerbi, même si certaines erreurs défensives auraient pu se payer cash.

L'OM compte bien avancer à un rythme de champion en 2025. Ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré le visage qu'il fallait pour ramener les trois points de leur déplacement à Rennes. Les individualités phocéennes ont, comme souvent, fait la différence pour débloquer la situation. Car certaines erreurs auraient pu coûter cher. S'il est titulaire sous les ordres de De Zerbi, Leonardo Balerdi peine à faire l'unanimité. Ses erreurs de concentration sont notamment pointées du doigt, sans compter sa tendance à sortir de sa défense sans regarder derrière. Et ça pourrait ne pas jouer en sa faveur en cas d'arrivée défensive cet hiver sur le marché des transferts pour l'Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi, ce n'est toujours pas ça

Après la rencontre face au Stade Rennais, certaines critiques ont été émises envers Balerdi. Parmi elles, un post du compte Marwan Belkacem, fan et informateur sur l'OM : « Je révise ma copie pour Leo Balerdi. Beaucoup trop passif sur l'action du pénalty : le ballon qui passe à côté de lui sans qu'il fasse rien. Et sur le but il est pas du tout dans le rythme pour intervenir sur Assignon ». Une sortie validée par pas mal d'internautes fans de l'OM, qui ne diraient pas non à la venue d'un nouveau joueur en défense. Cela tombe bien, les Phocéens se cherchent une plus-value à apporter à leur effectif. Le profil de Kevin Danso plait beaucoup mais le RC Lens se montre très gourmand pour l'international autrichien. L'arrivée de l'international italien Luis Felipe pourrait aussi, à terme, redistribuer les cartes à l'OM. Et Balerdi va devoir mettre les bouchées doubles pour mettre tout le monde d'accord.