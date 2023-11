Aubameyang viré ‍? L'OM s'est piégé tout seul

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En manque de buts, Pierre-Emerick Aubameyang est de plus en plus contesté à l'OM. Critiqué, sifflé, le Gabonais peut-il quitter le club phocéen cet hiver ? Jérôme Rothen ne compte pas dessus en tout cas.

Un attaquant talentueux, prolifique en Ligue 1 et en Premier League, séduit par l'OM. Sur le papier, Pierre-Emerick Aubameyang avait tout pour écrire une belle histoire sur la Canebière. Néanmoins, après 3 mois, le Gabonais est très loin de ce scénario idyllique. Il n'a marqué qu'une seule fois en Ligue 1 en 11 apparitions. Ce n'est pas fameux non plus toutes compétitions confondues avec 5 buts inscrits en 16 matchs. Dans le jeu, l'ancien stéphanois est maladroit, emprunté, ne pesant pas beaucoup sur le jeu collectif marseillais. Un bilan très décevant qui provoque la colère des supporters de l'OM. Ces derniers n'hésitent plus à le conspuer comme ce fut le cas récemment contre Lille.

Aubameyang ne lâchera pas l'OM, il gagne trop d'argent

En plus de cela, les critiques sont de plus en plus nombreuses et audibles dans la presse. Un contexte lourd qui risque à terme d'agacer Aubameyang. De quoi lui donner envie de tout plaquer et de quitter l'OM ? Même pas en rêve pour Jérôme Rothen. Si certains supporters marseillais l'espèrent, la réalité économique détruit cette théorie. Le Gabonais possède un contrat trop généreux pour abandonner le navire phocéen selon le consultant de RMC.

« Je vous le dis, il faut arrêter de rêver, Aubameyang ne partira jamais avec le salaire qu’il a aujourd’hui. Un joueur comme Aubameyang, tu ne le vends pas. Rupture de contrat, il s’en va. […] À l’arrivée, son salaire tu vas l’avoir au moins toute l’année. Il va rester », affirme t-il dans son émission Rothen s'enflamme. Si l'effet Aubameyang est peu visible sur le terrain, il sera bien plus marquant dans les finances de l'OM.