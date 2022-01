Aubameyang à l’OM, le coup de poker confirmé !

A l’affût de la moindre opportunité au mercato, l’Olympique de Marseille a bel et bien sondé Pierre-Emerick Aubameyang.

En cas de départ d’Arkadiusz Milik, courtisé par la Fiorentina lors de ce mercato hivernal, l’OM pourrait-il réaliser un coup de folie en s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang ? Il convient bien sûr de rester prudent, mais l’information selon laquelle Pablo Longoria s’est renseigné sur la situation de l’ancien capitaine d’Arsenal se confirme. Il y a quelques semaines, la presse britannique expliquait que Marseille ainsi que le PSG avaient pris la température sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, écarté par Mikel Arteta à Arsenal, où il a perdu son brassard de capitaine. En cette dernière semaine de mercato hivernal, Sky Sports confirme ce mardi que l’Olympique de Marseille a bien effectué une première approche auprès de l’entourage de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen n’est pas le seul puisque le FC Séville, le PSG et l’AC Milan ont également entamé des démarches similaires.

